TX-NR696　打造DTS Virtual:X高空音場

考慮到不少家居難以安裝高空或環繞聲喇叭，Onkyo最新7.2擴音機TX-NR696，就能透過日後韌體更新而採用新 一代的Dolby Atmos Height Virtualizer及DTS Virtual:X虛擬高空音場功能，能以現有2.0-5.1水平喇叭擺位，創建虛擬環繞聲及高空聲效，而無需使用額外的環繞或高空喇叭，同時取得THX Select認證，通過2,000個基準測試，呈現出戲院級音效，加上Dynamic Audio Amplification動態音效擴音線路技術，提供強勁的能量、速度及分析力。



TX-NR696在內部亦進行了重大升級，特別是HDMI線路板之訊號路徑經過縮短，能完善接地以抑制噪音，同時為配合網絡功能，配備4核心SoC晶片，支援高速Wi-Fi音訊傳輸，更支援Spotify、TIDAL、TuneIn、 Amazon Music及Deezer等音樂音台，亦可透過Chromecsat、AirPlay 2、DTS Play-Fi及FlareConnect連接手機、電腦分享心水音樂。 此外，供電部分也升級成可拆卸電源線的AC插座，方便用戶選用喜好之高階音響級電源線材，由現時起至5月19日期間，購買TX-NR696即隨機附送Sound From Heaven電源線，長度2米，原價二千多元，送完即止。

