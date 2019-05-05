90s集體回憶　Motorola x PUMA RS-X TECH

1997年正式於香港市場推出的Motorola StarTAC手提電話，堪稱係香港人90s集體回憶，除了是歷史上第一部真正「摺機」外，其破格摺疊外形亦可以瘋狂改裝變閃燈變跑車，當年盛況比起今日iPhone世代絕對有過之而無不及。其後旋轉開合設計的V70及金屬刀片般輕薄的RAZR V3都展現出前衞高級質感，可惜之後品牌先後被Google及Lenovo收購，相信手握iPhone嘅你早已忘記了當年磚頭咁重的「大哥大」（DynaTAC）正是由Motorola所發明。是次運動品牌PUMA邀請於通訊領域擔當着先驅角色的Motorola來一次跨刀合作，為RS-X家族最新成員RS-X TECH融入創新科技風格重塑，着住呢對鞋必定會喚起那些年拎住部Motorola講電話（係真人對話，唔係Whatsapp）的舊回憶。



Motorola x PUMA RS-X TECH 鞋面設計採用光亮透氣網面及針織物料打造，中底配備獨創RS（Running System）緩震技術，以當下科技勾勒出糅合復古風格的型格輪廓，鞋身上「hellomoto」及「MINI USB」字樣就正是向90’s Motorola手提電話的開機畫面及所使用的充電線「致敬」，而經典「M」字蝙蝠翼標誌則落在鞋踭立體裝飾之上，配合銀 x 藍色調組合，為鞋款呈現出未來感的嶄新形象。