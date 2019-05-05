加拿大國寶Roots　回歸出Tee保護海狸

提起加拿大品牌大家即時想起近年熱爆的Canada Goose，還有深受瑜伽愛好者追捧的lululemon。其實除這兩大品牌外，還有一個加拿大國民級的時裝品牌，就是有46年歷史的Roots。這個以大自然及城市融合為設計概念、服飾帶點戶外和College風格的服裝品牌，在當地有多達114間專門店，在台灣更有多達117間分店，而其實多年前亦曾登陸過香港。闊別多年後今年品牌再次回歸，於尖沙咀海港城開設專門店，並同時登陸時裝網站Zalora。



品牌的首間專門店面積達700平方呎，設計以加國度假小木屋為概念，營造親切Home Feel感覺。店內招牌貨品首推Salt & Pepper系列，靈感來自夏令營的傳統運動衫，由雙色扭紋及紗線布料製成，質感輕盈舒適。另一重點系列Cooper Beaver系列，設計上則印有加國國徽的海狸圖案；而大受歡迎的手袋皮具系列，亦全於多倫多的皮革工廠以傳統工藝製成，品質有碑。品牌為慶祝為國際海狸日，近日特別推出以有機棉布料製成的慈善Tee，每售出一件更會捐出HK$150給加拿大大自然保護協會（NCC），非常有意義。