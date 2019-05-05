開箱男：METAL BUILD萬能俠2號　硬朗出動

提起《鐵甲萬能俠》一般人都只會想起最原祖經典的萬能俠1號，但其實於1974年播放的萬能俠2號(Great Mazinger)都一樣有不少粉絲，計下計下原來萬能俠2號今年剛好誕生45周年，Bandai亦趁這大日子推出METAL BUILD版，造型是參照上年公映的劇場版《鐵甲萬能俠 INFINITY》內的萬能俠2號，由柳瀬敬之負責機設，並在萬能俠2號的表面裝甲上加入了大量刻線細節，呈現出強烈的機械感，而且整體外形線條亦不像原設計般圓滑，加強了硬朗和銳利感，睇落更惡更富侵略性。



METAL BUILD的粉絲都應該記得之前已推出過《鐵甲萬能俠 INFINITY》版的萬能俠1號，現在終於可以儲齊1、2號，當然不能錯過。為了令萬能俠2號能更靈活地擺出不同的姿勢，手臂及膝部設有雙重關節，加上兩者均設有可滑動的裝甲，令屈膝或曲臂的幅度可以提升，擺姿勢使出絕招時就能更貼近原著動畫了，而且全體的金屬塗裝質感都極出色，握上手重量感亦一流。



配件方面亦非常豐富，最搶眼的當然是可以安裝在萬能俠2號背部的飛行背包，有紅色及灰色2款，亦有經典的旋轉飛拳，玩家可以在飛拳後方加裝火燄特效，配合透明支架，令飛拳好像飛在空中一樣，而不同的火燄特效更能分別安裝在2號的腳底、飛行背包引擎上。胸部的高熱火燄板可獨立拆出，變成萬能回力鏢握在手上，2把招牌的萬能寶劍亦一應俱全。頭部的駕駛機Brain Condor可以獨立分拆出來。同時附設有由柳瀬敬之設計的地台，配合可調節角度的支架，就能擺出雙手向前伸的飛行姿勢。

