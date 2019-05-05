【決性11點】在愛情裏的你是個怎樣的人呢？

安心偷食事件持續發酵，進擊的心穎得到狐狸精、姣wing等稱呼，勾引人夫當然不對，但亦有人認為感情事沒對錯，只需忠於自己，並為自己的選擇負責。在愛情面前，你又是一個怎樣的人呢？可能你自己也沒弄清楚呢？



Q：在朋友聚會上，閨密暗示帶了一個筍盤來介紹給大家，你的第一個反應是？



A. 太老套別煩我

B. 看看也無妨

C. 可以嘗試了解

D. 超級期待



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A.抗拒做媒

討厭相睇、聯誼活動的你，揀男人的眼光不太好，經常在情場受挫。其實朋友篩選過後再介紹給你，反而可以讓你避開渣男，放下成見，可能真愛就在當中出現。



B.佛系隨緣

對於愛情，你完全是採取一切隨緣的態度，就算遇上喜歡的人，你也不會主動出擊，你認為一切上天早已有安排，是屬於你的便誰也搶不走，緣分來了自然就會在一起。



C.暗藏溫柔

雖然你不是那種願意低聲下氣的女人，但在權衡輕重後，有時你也會選擇妥協，只為了不和伴侶鬧得太僵。外表看似強悍的你，其實也有溫柔如水的一面，只是隱藏得太深，不易讓人發現。



D.過分主動

看似很主動的你，其實是個對愛情很沒安全感的人，因為害怕失去，才會主動抓緊幸福，只為了不再寂寞。但你的主動，卻往往讓人誤會你是個隨便的女人，還是要學懂適當的收斂。