香港估估吓：結婚周年唔送戒指送佛寺？

結婚周年你會送咩禮物畀老婆？手袋？鑽飾？靚衫？

不如特別啲，送間佛寺，咁就肯定可以畀個Big Big Big Surprise佢，真係善哉善哉！大家唔好以為我講笑，實情真有此事，而且仲係發生喺88年前，主角正是大家都應該聽過的何東爵士及其二太太張靜蓉。



話說1931年，兩人結婚周年，何東爵士以10萬元作為禮物。而一向篤信佛教的張靜蓉，便以1.7萬元向政府投得跑馬地山光道一塊面積1.2萬平方呎的地皮，並於1935年於上址興建港島區首間佛教寺院東蓮覺苑及旁邊的寶覺小學，當中的「東」為何東，而蓮覺則來自張靜蓉的法號──張蓮覺。2009年，東蓮覺苑被古物古蹟辦事處評級為一級歷史建築，到了2017年6月8日更確認為法定古蹟。



東蓮覺苑的建築外形儼如一艘巨船，寓意學習佛法可渡人生苦海達幸福彼岸。寓意大乘佛教度眾生到彼岸。建築風格可謂中西合璧，西式的彩繪玻璃，配襯飛簷、斗栱、琉璃瓦頂等傳統中式建築細節，並參照中國傳統佛寺格局，設有韋馱殿、大雄寶殿、藏經閣等殿堂。殿後的庭院，為3層高的蓮覺紀念樓，當中的一樓為藥師殿。



除建築本身充滿歷史價值外，由於當年何東爵士與不少文化翹楚及軍政界領袖都有交情，因此苑內的對聯及橫匾不少都是出自名人手筆，包括避清兵逃亡香港獲何東接濟的康有為，與何東爵士兒子何世禮一起參軍的張學良，甚至是中華民國第二任總統黎元洪及立法院院長胡漢民等，都可以在苑內找到他們送贈的牌匾及墨寶，非常難得。