教樂事：自主學習　自我完善

「自主學習」是近年教育界致力倡議的一種學習模式,意旨學生在學習上,能在認知(監控自己的學習)、情意(學習態度)和行為(學習方法上)展現出主動性。學者Barry Zimmerman為此進行了多方面的學術研究,他指出「自主學習」並不是一種心理或學術表現技巧。相反,它是一個自我指導的過程,學生可藉此將他們的心智技能轉化為學術技能。這種帶有個人自主和自我調節特色的學習訓練,不僅涉及獲得一種能力的詳細知識,還牽涉到自我意識、自我激勵等不同層面的心智提升。



【自學階梯 心智提升】

一般學生通常透過與他人比較來評估自己,還經常將失敗歸咎於自己無從駕馭。然而,擁有自主學習經驗的學生,則懂得處理個人在每項學習任務上的不足,他們不會只懂埋怨失敗,而是專注於如何解決自身弱點。當這個過程反覆進行,漸漸就會有助改變其學習表現。而另一位學者Malcolm Knowles亦提供了以下四個步驟:(1)診斷學習需求和設定學習目標;(2)選擇學習資源和策略;(3)監控學習進度;(4)評估學習成果,來幫助學生貫徹「自主學習」。

在「診斷學習需求和設定學習目標」的階段下,我們可運用K-W-L教學策略的首兩步,即K-W來讓學生自行分析已獲知識和擬訂相關的學習目標。K-W-L教學策略主要包含K(K:What do I know?)、W( W:What do I want to know?)、L(L:What did I learn?)三個元素。

以學生就英文科學習製作英語食譜為例,他們可按所定目標來選取恰當的學習資源和策略,如到圖書館翻閱食譜、從互聯網搜尋烹飪短片、又或是與父母進行親子活動以了解烹調過程等。然後再將資料歸納並編寫出一本英文食譜。完成製作後,學生們可按教師提供的評審準則作自我評核,清晰了解自己強弱項之後,進而再為下一階段訂立更準繩目標。當這個由自行訂立的學習目標到自我反思的過程能夠反覆進行,學生最終就在潛移默化下掌握到自主學習中的最高境界──自我指導。誠然,要切記培養學生擁有「自主學習」態度並非一蹴而成。在過程中,師長和父母亦需要能耐,再輔以正向態度將學習主權退還給學生和孩子,方能成事。



【何謂K-W-L策略】

一個始創於1986年的教學法,以建構主義的理念為基礎,強調學生新舊經驗的聯結,認為學生是主動的學習者,能夠探索和解決問題,以吸收新的知識。而KWL教學策略如前文所述,主要包含K,W,L三個元素。 K:What do I know?(我知道些甚麼?) W:What do I want to know?(我想學些甚麼?) L:What did I learn?(我學過哪些東西?)。KWL訓練學生結構、程序的思考,不但有助於幫助學生自學,同時亦可讓他們學習如何製作一篇完整的報告。





Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育),

從事教學二十年,長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」