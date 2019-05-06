教樂事：自主學習　自我完善

「自主學習」是近年教育界致力倡議的一種學習模式，意旨學生在學習上，能在認知（監控自己的學習）、情意（學習態度）和行為（學習方法上）展現出主動性。學者Barry Zimmerman為此進行了多方面的學術研究，他指出「自主學習」並不是一種心理或學術表現技巧。相反，它是一個自我指導的過程，學生可藉此將他們的心智技能轉化為學術技能。這種帶有個人自主和自我調節特色的學習訓練，不僅涉及獲得一種能力的詳細知識，還牽涉到自我意識、自我激勵等不同層面的心智提升。



【自學階梯 心智提升】

一般學生通常透過與他人比較來評估自己，還經常將失敗歸咎於自己無從駕馭。然而，擁有自主學習經驗的學生，則懂得處理個人在每項學習任務上的不足，他們不會只懂埋怨失敗，而是專注於如何解決自身弱點。當這個過程反覆進行，漸漸就會有助改變其學習表現。而另一位學者Malcolm Knowles亦提供了以下四個步驟：（1）診斷學習需求和設定學習目標；（2）選擇學習資源和策略；（3）監控學習進度；（4）評估學習成果，來幫助學生貫徹「自主學習」。

在「診斷學習需求和設定學習目標」的階段下，我們可運用K-W-L教學策略的首兩步，即K-W來讓學生自行分析已獲知識和擬訂相關的學習目標。K-W-L教學策略主要包含K（K：What do I know？）、W（ W：What do I want to know？）、L（L：What did I learn？）三個元素。

以學生就英文科學習製作英語食譜為例，他們可按所定目標來選取恰當的學習資源和策略，如到圖書館翻閱食譜、從互聯網搜尋烹飪短片、又或是與父母進行親子活動以了解烹調過程等。然後再將資料歸納並編寫出一本英文食譜。完成製作後，學生們可按教師提供的評審準則作自我評核，清晰了解自己強弱項之後，進而再為下一階段訂立更準繩目標。當這個由自行訂立的學習目標到自我反思的過程能夠反覆進行，學生最終就在潛移默化下掌握到自主學習中的最高境界──自我指導。誠然，要切記培養學生擁有「自主學習」態度並非一蹴而成。在過程中，師長和父母亦需要能耐，再輔以正向態度將學習主權退還給學生和孩子，方能成事。



【何謂K-W-L策略】

一個始創於1986年的教學法，以建構主義的理念為基礎，強調學生新舊經驗的聯結，認為學生是主動的學習者，能夠探索和解決問題，以吸收新的知識。而KWL教學策略如前文所述，主要包含K，W，L三個元素。 K：What do I know？（我知道些甚麼？） W：What do I want to know？（我想學些甚麼？） L：What did I learn？（我學過哪些東西？）。KWL訓練學生結構、程序的思考，不但有助於幫助學生自學，同時亦可讓他們學習如何製作一篇完整的報告。





Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士(課程與創新教學/資優教育)，

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」



