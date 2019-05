慶祝星戰日！　LEGO復刻經典盒裝

每年5月4日都是星球大戰Fans的大日子,事關戲中名句「May the Force be with you」的發音跟「May the Fourth」相似,因此這日又名為「Star Wars Day」。



適逢這個大日子,再加上今年是LEGO與Star Wars合作的第20個年頭,LEGO特別推出多款周年紀念復刻盒裝,當中包括「75243 Slave l」、「75258 Anakin's Podracer」、「75259 Snowspeeder」、「75261 Clone Scout Walker」及「75262 Imperial Dropship」,全部回歸1999年首版印刷,同時盒面印有20周年標誌,極具收藏價值。



特別一提,以上每款盒裝均會附有一個初代星戰人仔,包括Princess Leia、Luke Skywalker、Lando Calrissian、Darth Vader及Han Solo,各款均重現當年的原始細節,加上20周年紀念底座,忠粉們很難不心動!