慶祝星戰日！ LEGO復刻經典盒裝
2019年05月06日 12:30
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75243 Slave l」，重現賞金獵人Boba Fett與他的飛船「奴隸一號」。隨盒附有Princess Leia紀念人偶。（互聯網）
每年5月4日都是星球大戰Fans的大日子，事關戲中名句「May the Force be with you」的發音跟「May the Fourth」相似，因此這日又名為「Star Wars Day」。
適逢這個大日子，再加上今年是LEGO與Star Wars合作的第20個年頭，LEGO特別推出多款周年紀念復刻盒裝，當中包括「75243 Slave l」、「75258 Anakin's Podracer」、「75259 Snowspeeder」、「75261 Clone Scout Walker」及「75262 Imperial Dropship」，全部回歸1999年首版印刷，同時盒面印有20周年標誌，極具收藏價值。
特別一提，以上每款盒裝均會附有一個初代星戰人仔，包括Princess Leia、Luke Skywalker、Lando Calrissian、Darth Vader及Han Solo，各款均重現當年的原始細節，加上20周年紀念底座，忠粉們很難不心動！