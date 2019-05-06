貼心旅人：直島交通全攻略

三年一度的瀨戶內國際藝術祭已經開鑼，不少人都想到瀨戶內海的小島一遊，不過要前往這些小島，便要留意當地的交通，今天先由以草間彌生大南瓜和安藤忠雄的地中美術館而馳名的直島說起。



渡輪起點——岡山或高松

直島是一個小島，第一步當然是要坐船啦！前往直島，有兩個方法，一為由本州的岡山出發，一為由四國出發。由岡山出發的話，先在JR岡山站搭乘宇野線直達列車前往JR宇野站，如未能搭乘直達車，亦可搭乘瀨戶大橋線在JR茶屋町站轉乘。只要一出車站後的右手邊，便會看到「直島行」的招牌，即是往直島航班的售票處和碼頭。由宇野港往直島，可以選擇往宮浦港或本村港，一般都會選擇宮浦港作起點，因為渡輪班次較密。



假如由四國的高松出發，從高松車站行大約5~10分鐘便到達高松港，就可以找到前往直島的船。



無論是岡山或高松出發，若是即日來回的，可以直接購買來回票，票價會較便宜，但切記要好好保管船票，否則回程又要再買船票了！而且都有普通船與高速船可供選擇，由岡山出發的話，普通船需時20分鐘，快速船15分鐘，由高松出發的話，普通船需時50分鐘，高速船只要30分鐘就到，當然，高速船票價要比普通船略高啦。



島內交通——電動單車

直島的景點主要集中在四個地區，包括宮浦港、本村、Benesse House complex及地中美術館。但如果自問不算行得之人，可以選擇乘坐巴士或租電動單車，若喜歡自由自在，不想被巴士車程限死的朋友，還是後者較適合。



在宮浦港有２間單車出租店，分別是OUGIYA 及TVC直島Rental，前者租車費一天為1,000日圓，後者為1,500日圓，都有官網作預訂。大家可以選擇一般單車或電動單車，不過直島有很多高低起伏的山坡，假如租普通單車，可能會有點累啊，所以還是租電動單車較佳。



OUGIYA線上預約中文官網：http://ougiya-naoshima.jp/tw/

TVC 直島Rental線上預約日文官網：https://pse.is/BSTAP



島內交通——巴士

此外，當地亦有巴士，宮浦港碼頭外便有總站，不過班次不算很密，如果在旅遊旺季，遊客太多，也不要等到巴士開車時才去排隊。巴士路線是宮浦港經本村到倍樂生之家園區（Benesse House complex）的杜鵑莊巴士站，每程100日圓，若要去地中美術館、李禹煥美術館、倍樂生之家，可以在必須在「つつじ莊」轉乘免費接駁巴士！



行程建議

所以，建議的玩法是到達宮浦港後，先在宮浦港一帶參觀，草間彌生「赤南瓜」、直島パヴィリオン及Bunraku Puppet，然後再乘坐巴士及接駁車往地中美術館或李禹煥美術館，回程時乘坐接駁車於「倍樂生之家」落車，參觀「倍樂生之家」及，草間彌生「南瓜」，然後回到「つつじ莊」乘坐巴士往本村港，參觀「Art House Project」，最後坐巴士回宮浦港，轉乘回岡山或高松的渡輪。