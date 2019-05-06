LINDA FARROW新店開催　春夏系列大玩港味

於1970年創立的英國眼鏡品牌LINDA FARROW，一直以來都是憑着糅合復古與前衞的獨有風格而備受追捧，不少社會名流及時尚藝人包括：John Lennon愛妻小野洋子（Yoko Ono）、Kate Moss及Lady Gaga等都是品牌追隨者。日前，品牌於中環國際金融中心商場開設全新專門店，裝潢風格採用純白簡約設計，透過白紋灰色大理石地板與玉石紋石材陳列櫃拼湊出脫俗自然的時尚氛圍，牆上以黃銅製成的立體陳列架亦為新店注入復古韻味及細膩的層次感，與LINDA FARROW眼鏡風格一脈相承。



由LINDA FARROW設計師Simon Jablon所主理的春夏系列Dear Kowloon，就特別以香港不同地區為5個鏡款命名，當中Austin及Des Voeux就以半透明玻璃鏡框設計，勾勒出香港街道兩旁五光十色的霓虹燈，而Kennedy及Quarry則以半框及開口圓框襯托金屬色半透明鏡片，流露出70年代的懷舊氣息，最後Staunton就以黑色幼框配金色鏡臂，演繹書卷味濃的光學眼鏡款式。