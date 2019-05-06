三界五行：打開心窗　有新機遇

現代家居風水與古代風水存在很大差別的，就是門。「門主灶」，大門、睡房的床、廚房的灶，大門排第一位，中國古老的風水學說「八宅派風水」，就以宅門坐向判斷八個吉凶方位，家人的事業、學業、健康、財富、婚姻、子女運勢，都可以一一解讀。



古時的房屋，都是獨立單位，家門與主要窗門的方向是一致，大門坐北向南，大窗也坐北向南。但是，現代的房屋大都是多層多單位組合而成的大廈模式，進入大廈，無論是一梯兩伙，還是一梯多伙，各個單位的家門與大窗，都不是同一方向。古代風水，家門之所以重要，因為它是全宅的最大「氣口」，門開門關、人出人入，都會有氣流產生，這就是「氣場」，這些「氣」，就是風水的來龍去脈。但是，今時今日，一來由於門與窗坐向不一致；二來由於大廳的窗（尤其是落地大窗）比家門大得多，窗比門的氣流大，在風水學而言，窗的「氣口」比門大；三來由於門常關而窗常開，窗的「氣場」比門大。



由此可見，現代家居（門與大窗同一方向的獨立別墅、古老大屋、農村舊樓除外）的「氣口」就有兩個，如何善用大門口與大廳窗口去吸納財氣、人氣、瑞氣，這是現代風水的重要課題。傳統的「八宅派風水」，趨吉避凶方法必須保留，但大窗帶來的新機遇也不可忽視，否則就是浪費風水資源了。雖然風水之道，信則有，不信則無，但有這樣的機遇，信，又何妨？



方向宇