貓奴注意　夏季限定妝品又「出貓」！

要數高顏值化妝品，女士們必定想起Paul & Joe的妝物。單是過往推出的經典小雛菊、多啦A夢設計妝品已經冧暈不少粉絲，來到今夏品牌再次出招，將萌貓畫像化作全新夏季限定彩妝系列的包裝設計，看來是想大包圍，連貓奴歡心也要一一俘虜。



其實品牌早於2016年已推出大熱的果漾貓咪唇膏開始，其後亦多番將貓臉融入唇膏設計。今季為配合「Dance Dance Disco」夏季限定彩妝系列再度「出貓」，一系列新品如夏日雙色眼影盒、夏日貓咪閃亮唇膏及啞緻清透蜜粉餅，均印上設計師Sophie愛貓Gipsy的Cute Cute神態，而粉餅上更壓上貓臉浮雕圖案，相當可愛！由於整個系列的靈感來自1970年代的大熱舞曲，所以特別注入鮮艷色調珠光微粒，讓女生無論是到海灘日光浴，抑或到吊着閃亮Disco Ball的舞池勁舞連場，眉眼或唇頰都綻放閃爍夏日艷光！除以上彩妝系列外，品牌更貼心地推出橄欖冰涼保濕乳及夏日補濕防曬身體噴霧，讓一眾絲打可以趕走悶熱，涼快護膚。