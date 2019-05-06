Baselworld 2019專訪　舒淇愛金錶夠潮

每年Baselworld錶展BVLGARI都會邀請多位巨星到場，品牌代言人之一舒淇雖然連續幾年參與這項盛事但每一次出席都有好大驚喜，而今回的最Surprise，就是有機會見證珠寶與腕錶的完美結合。



別以為舒淇日常多作女性化及性感打扮，品味一定好單一。其實她的配襯口味很廣泛，甚麼類型的腕錶也會配戴。「我覺得不同款式的腕錶，可以配襯不同服飾，好似我在錶展上率先佩戴的全新BVLGARI Serpenti Seduttori女裝腕錶，就好好襯了。雖然是全鑽金錶，但感覺上好Fashion，一點也不老套。而且它將完美結合了腕錶與珠寶，將兩者Match得好好，錶帶又像蛇般貼合手腕的弧度，戴上後能貼膚舒適，完全適合日常或出席活動晚宴時佩戴。」



也難怪新Serpenti Seduttori女裝腕錶會得到女神青睞，望真啲設計，單是取材自Serpenti靈蛇的設計，已教人驚喜。再加上源自Serpenti Tubogas的水滴形錶殼和破格的六角形錶鏈鏈節，完全凸顯蛇形主題的新風貌，同時也象徵不斷蛻變進化的理念。配合錶鏈的軟滑質感，戴上後就如流水般蜿蜓於手腕上，散發光芒，展現出品牌在珠寶腕錶製作上的超凡工藝。此錶搭載品牌特製高精準石英機芯，備有玫瑰金、黃金、白金及鋪鑲鑽石款式以供選擇。