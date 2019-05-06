Theragun liv　輕槍上陣

按摩槍產品近年深受運動一族歡迎，屬熱門品牌之一的Theragun，繼推出專業級的G3 Pro，再有新作liv上架！liv依舊採用品牌獨有的三角形握柄，並換上黑白配色，設計更加簡約有型。最重要係liv大幅輕量化，機身比G3 Pro細足一個碼，更減磅近20％至2.5磅，拎上手明顯輕身得多，使用時更靈活。



但輕量化後亦有明顯缺點，Theragun liv的槍桿不能調校角度，幸好招牌的三角形握柄支援不同握法，按摩身體不同位置都冇難度。此外，新機提供2,400RPM一個震速，槍頭震幅為16mm，可以輸出約30磅壓力，力量足以紓緩不同的大小肌肉。與G3 Pro一樣，liv同樣可以更換槍頭，原裝附送減緩器（Dampener）、標準圓球（Standard Ball）兩款。至於電量，liv的電池可以連續使用45分鐘，將電池充滿電亦只需45分鐘。



唔少用家都唔識用按摩槍，今次就搵來專家講下使用貼士啦！Goji Studio運動及科學總監兼美國體適能總會註冊體適能教練李韋煜博士（Justin）就建議使用時避免打中骨頭，因為可能會造成骨折。另外，血管位置例如頸部亦要避免，建議膊頭以上的位置都避免以按摩槍按摩。初學者可以選擇大肌肉例如大腿、手臂，相對安全。至於正確的按摩力量，Justin建議「less is more」，只要感受到輕微力量已經足夠，因為大力按摩時肌肉可能會出現太大反應導致繃緊，反而出現負面效果，必須循序漸進紓緩肌肉痠痛。