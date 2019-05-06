每周一湯：陳皮綠豆乳鴿湯　清熱解毒迎炎夏

原來今日（5月6日）是立夏之日，為夏天第一個節氣，代表夏天的開始。舌尖方面，如何為炎夏揭開序幕？南華藥業公司西灣河店負責人就推介陳皮綠豆乳鴿湯。



此湯具有清熱解毒、清肺順氣、滋潤肌膚等功效，材料有陳皮、綠豆、乳鴿等。陳皮有通氣、健脾、化痰、解膩等功效，其苦澀味與其他味道互相調和，產生獨特的風味，所以成為一種常用的煲湯中藥。別看綠豆細細粒，其實好處多多，明代醫學家李時珍的《本草綱目》載：「綠豆消腫下氣，治寒熱，止泄痢，利小便，除脹滿，厚實腸胃，補益元氣，調和五臟，安精神，去浮風，潤皮膚，解金石、砒霜、草本等一切毒。」至於乳鴿呢，則有調精益氣、治瘡解毒的功效，據聞如果平時吃得多上火的食物，令體內上火得厲害，喝下這湯，翌日整個人會感到舒暢了不少，大家不妨試試。





【陳皮綠豆乳鴿湯】

材料：（4人分量）

陳皮 1片

綠豆 4両

海帶 1塊

乳鴿 1隻

瘦肉 1斤



做法：

1.先將海帶用清水浸泡至軟後切成小片備用。

2.將乳鴿洗淨後，出水備用。

3.將其他材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

4.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1.5小時。

5.最後加入適量食鹽即可享用。



功效：清熱解毒，清肺順氣，理氣補肺，滋潤肌膚

