櫪木大田原市　下鄉住大屋

下鄉最近成了熱門名詞，計我話多開眼界，見識城市以外的農村環境，並跟當地人多作交流，絕對係一件美事。於是，我便坐言起行前往日本櫪木縣大田原市，當地近年大力推動於農村體驗生活的綠色旅遊，讓大家逃離鋼筋森林放鬆身心，同時又可入住農夫的家，感受田園生活及當地的特色活動，享受反璞歸真的美好。



綠色旅遊 認識農村

在日本櫪木縣東北部的大田原市，自古便盛產米等農作物，亦有不少從事畜牧業的農家，加上還有豐富的自然風光，環境宜人優美。而該市於2012年由大田原Green Tourism推進協議會教導當地居民發展綠色旅遊的知識及技巧，希望透過持續吸引旅客，來拓展當地農業品牌產品。旅程可讓城市的朋友下田耕作、河裏捉魚，晚上留宿農家，透過生活交流認識更多農耕知識。現在該市大約有150個農家參與其中，旅客只要透過大田原Tourism預約即可安排入住，不過農家每戶都有限定的入住人數，團體前來往往要分拆到不同農家留宿。



超大居所 田園風景

我們先到大田原市綜合文化會館集合，進行簡單介紹後，便跟着接待我們的農家主人後藤先生前往他的民宿代志乃庵。該民宿其實就是他的家，本以為農家民宅會較簡樸，怎料後藤的家漂亮得像間別墅，門前一望無際的稻田都是他家的產業，可惜的是剛過了收割季節，否則可來個落田體驗。進入屋內，印象深刻的是我們4個大男生分睡在兩間相通的和室，空間相當寬敞。晚飯時我們都要幫忙開飯，後藤太太煮出來的家常小菜，雖非山珍海味，但相當美味，絕對是「媽媽味道」。吃得興起的後藤先生，還拿出私藏的清酒跟我們碰杯，在笑談間方知他55歲退休前原是個上班族，當時因經常出差，受到外國人接待照顧，故退休後希望可作出回饋，遂於4年前開始開放屋企讓旅客來寄宿，他接待過最多的是台灣人和美國人，當中既有學生，也有一家人入住。我好奇要是遇上「雞同鴨講」時怎辦？後藤先生笑笑口話：「現在有Google Translate嘛。」又係喎！





為了增加旅遊魅力，當地亦有提供佐久山散步、北歐式健步、漂流、坐襌、手作香腸和陶瓷拉坯體驗，及讓人認識野生生物與環境關係的Project Wild項目，讓大家可以探索大田原市的風景及地道文化，令下鄉之旅來得更充實愜意。



代志乃庵 農業體驗型民宿

地址：櫪木縣大田原市練貫582-1



大田原Tourism

地址：櫪木縣大田原市本町1-3-3

開放時間：10:00am~6:00pm

網址：http://www.ohtawaragt.co.jp