生活夜校：泰國皇室有個漢姓？

剛剛泰國舉生泰王加冕儀式，場面浩大，成為傳媒焦點。泰國國王當然是泰國人，不過原來他們都有一個漢姓，你知道他們姓甚麼嗎？



就像中國那樣，泰國歷經多個王朝，其中吞武里王朝（1769年-1782年），開國君主鄭信（又稱達信），便擁有華人血統。鄭信祖籍廣東，其父鄭達移居暹羅，受爵位、娶妻生子，兒子也受到大臣賞識收為義子，當上了御前侍衞，1765年緬甸入侵，鄭信帶領當時泰國各部，聯合華人的力量，推翻了緬甸的統治，33歲就被擁戴為王，建都吞武里，史稱吞武里王朝。



但到了1782年，鄭信的部將昭披耶卻克里發動政變，自立為王，定都曼谷，創立曼谷王朝，卻克里便是現今泰國皇室的祖先，史稱拉瑪一世。



拉瑪一世的母親據說也是福建華商之女，而他也是達信的女婿，此時正是清朝時期，拉瑪一世為了得到清朝的認可，確保自己的正統地位，上表乾隆時便自稱是鄭信的兒子，繼承了漢姓，乾隆不明就裏，便讓拉瑪一世名正言順當上暹羅王，以後每個國王亦繼承此一傳統，繼承着漢姓：「鄭」，剛剛舉行加冕式的佛齊拉隆功，中文名便是「鄭冕」。