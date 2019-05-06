【深夜字聊】鎖住我　要放番我

自從電影《格雷的五十道陰影》推出後，唔少人對愉虐系嘅玩法產生興趣，只係喺玩樂過後記得有啲手尾，否則就會好似呢位女網民咁嬲爆。佢喺網上稱：「前晚佢（男友）同朋友聚會返嚟，一身都係酒氣，卻想同我親熱，仲拎對手銬出嚟。我見佢咁有情趣咪順佢意囉。佢酒後戰力真係超勁，玩咗超過半粒鐘先至完事，搞到我事後攰到瞓着咗。因為尿意我就醒咗，諗住去廁所，點知郁唔到嘅？原來對手銬仲未除！望吓身邊，唔見佢嘅？嗌咗佢幾聲，但一啲回應都冇，嗰刻我急到滲咗少少出嚟，於是我唔理會唔會嘈到鄰居，大嗌咗佢幾聲，至見佢從廁所爬出嚟，原來佢沖沖吓涼瞓着咗，你哋話係咪嬲爆呀！」



網友神回應：



畀返20吋腰我：你男友又會咁烏龍嘅？做完後唔除手銬就醉咗喺廁所度，好彩佢仲識醒，否則你瀨硬尿都得。不過想問你以後會唔會繼續玩手銬呢？如果玩嘅話，記得拎定條匙旁身。



輕過雀仔毛：如果你瀨咗嘅話真係超麻煩呀！有次我就係因為興奮過頭，一個唔覺意噴尿，結果搞到張床濕晒係事小，事後嗰陣味唔單止難搞，仲驚床褥發霉添呀。



40HRS：其實你本嚟就唔應該同個醉酒佬玩啦，佢醉咗都唔知會做出啲乜嘢嚟。



終極加藤手：你又真係唔可以怪你男友，因為佢如果唔係醉咗，都唔會沖沖吓涼瞓着咗，最多你以後銬返佢成晚，等佢知道錯咪算囉。