香港估估吓：在毛毛夜雨裏聽梁朝偉唱歌

近年常說天氣不似預期,而天文台預料由5月4日起連續6天均有驟雨,部分日子更會有狂風雷暴,聽到這樣的天氣報告,無論平日為人多有正能量,都不禁憂怨一番......在這些情深深雨朦朦的日子,不如聽首「好落雨」的歌應應景!梁朝偉做戲不用評論了吧,那麼唱歌呢?其實都不差,雖然其出道作的唱功不能說優秀,但一定不至於如古天樂的《今期流行》般成為一代Cult歌。〈你咪話,兩首歌都出自昔日華星唱片呀!)今天的答案《朦朧夜雨裏》是一首節奏感很重的歌曲,個底Rock Rock哋,有別於當時流行的曲式,所以剛推出時都真係未算好受歡迎,不過據說梁朝偉本人是喜歡的,因為有別於電視及電影平日的形象,而且貼近他平日愛聽的歌曲風格,副歌以一段結他演奏間穿,真的有幾分Bon Jovi況味!事實上,《朦朧夜雨裏》多年來都是不少歌手的重唱之選,最經典莫如連梅姐梅艷芳都曾二次演唱,更坦言因為非常喜歡這歌,所以決定要親自演繹一次,實在歌本身是好的,只是時機的問題,才沒有在當下得到應有的成績而已;而梁朝偉在梅姐逝去十周年的音樂會上,也特地演唱這首梅姐很喜歡的歌曲來懷念故友。



從來興趣不在唱歌的梁朝偉,在華星再推出兩張唱片後便絕迹樂壇,多年來專注於演戲上,直到1993年才在台灣推出國語專輯《一天一點愛戀》,一首《你是如此難以忘記》成為了當年的金曲,同專輯還有《我會傷了你的心》、《一天一點愛戀》、《我不是好情人》等多首「唱到心坎裏」的歌,專輯賣得好簡直是必然,於是兜了一個圈,梁朝偉又回歸本地樂壇,切切實實推出了數張廣東話專輯,《一生一心》的「瀟瀟灑灑的 給我瀟灑的上機」你都唱得兩嘴吧?還有穿上裙子Grunge Look大唱《馬德里的情人》!所以,梁朝偉久不久唱唱歌,真是很不錯,同樣地,下雨也不用太擔心,希望在明天嘛!





《朦朧夜雨裏》

作曲、作詞:鍾偉強

主唱:梁朝偉



在毛毛夜雨裏 顯得一片慘淡

重讀你的信裏 覺熱情未冷

信中 你聲聲說再會

但感到你的雙眼 在期望再見的一晚



回望過去 再想今天的冷淡

讓明日再暖我 不覺又寒又冷

相片中 燭光中的晚飯

香檳芬芳的揮散 在刺激我的眼



I say a little pray 不要將風雨驅散

Just give us a little time 請給我給我一晚

在朦朧夜雨裏

可帶出新的浪漫 重投入我懷抱裏

這一吻怎可是但

你緊緊的貼我 輕輕的吻我

真心的要我 將今晚的一刻送給我





聽歌時間:https://bit.ly/ID7AM5