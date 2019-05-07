香港估估吓：在毛毛夜雨裏聽梁朝偉唱歌

近年常說天氣不似預期，而天文台預料由5月4日起連續6天均有驟雨，部分日子更會有狂風雷暴，聽到這樣的天氣報告，無論平日為人多有正能量，都不禁憂怨一番......在這些情深深雨朦朦的日子，不如聽首「好落雨」的歌應應景！梁朝偉做戲不用評論了吧，那麼唱歌呢？其實都不差，雖然其出道作的唱功不能說優秀，但一定不至於如古天樂的《今期流行》般成為一代Cult歌。〈你咪話，兩首歌都出自昔日華星唱片呀！）今天的答案《朦朧夜雨裏》是一首節奏感很重的歌曲，個底Rock Rock哋，有別於當時流行的曲式，所以剛推出時都真係未算好受歡迎，不過據說梁朝偉本人是喜歡的，因為有別於電視及電影平日的形象，而且貼近他平日愛聽的歌曲風格，副歌以一段結他演奏間穿，真的有幾分Bon Jovi況味！事實上，《朦朧夜雨裏》多年來都是不少歌手的重唱之選，最經典莫如連梅姐梅艷芳都曾二次演唱，更坦言因為非常喜歡這歌，所以決定要親自演繹一次，實在歌本身是好的，只是時機的問題，才沒有在當下得到應有的成績而已；而梁朝偉在梅姐逝去十周年的音樂會上，也特地演唱這首梅姐很喜歡的歌曲來懷念故友。



從來興趣不在唱歌的梁朝偉，在華星再推出兩張唱片後便絕迹樂壇，多年來專注於演戲上，直到1993年才在台灣推出國語專輯《一天一點愛戀》，一首《你是如此難以忘記》成為了當年的金曲，同專輯還有《我會傷了你的心》、《一天一點愛戀》、《我不是好情人》等多首「唱到心坎裏」的歌，專輯賣得好簡直是必然，於是兜了一個圈，梁朝偉又回歸本地樂壇，切切實實推出了數張廣東話專輯，《一生一心》的「瀟瀟灑灑的 給我瀟灑的上機」你都唱得兩嘴吧？還有穿上裙子Grunge Look大唱《馬德里的情人》！所以，梁朝偉久不久唱唱歌，真是很不錯，同樣地，下雨也不用太擔心，希望在明天嘛！





《朦朧夜雨裏》

作曲、作詞：鍾偉強

主唱：梁朝偉



在毛毛夜雨裏 顯得一片慘淡

重讀你的信裏 覺熱情未冷

信中 你聲聲說再會

但感到你的雙眼 在期望再見的一晚



回望過去 再想今天的冷淡

讓明日再暖我 不覺又寒又冷

相片中 燭光中的晚飯

香檳芬芳的揮散 在刺激我的眼



I say a little pray 不要將風雨驅散

Just give us a little time 請給我給我一晚

在朦朧夜雨裏

可帶出新的浪漫 重投入我懷抱裏

這一吻怎可是但

你緊緊的貼我 輕輕的吻我

真心的要我 將今晚的一刻送給我





聽歌時間：https://bit.ly/ID7AM5

