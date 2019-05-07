90s慢跑鞋名作Aztrek　厚底變奏增高之選

近年復古波鞋持續大熱，Reebok貴為80s至90s波鞋文化中極具代表性的運動品牌之一，除了創作出Alien Stomper及Pump Fury兩對波鞋迷相當熟悉的科幻鉅作外，於1993年初次推出的Aztrek亦是品牌經典慢跑鞋款，雖然其流線外形與「師兄」Ventilator有點相似，而且亦同樣配備 Hexalite蜂巢氣墊緩震系統，但以尼龍布料及麖皮物料拼合的鞋身配上特厚鞋底，並於鞋頭及鞋踭左右兩側加入以反光物料排成的三點細節，就為Aztrek營造出更突出的機能風格。



今回，Reebok復刻推出呢對90s慢跑鞋名作，設計上保留濃厚復古風格的鞋身線條，就連鞋側經典Vector Logo、鞋舌Reebok Classic風車標誌及跑手剪影細節亦一一重現；並於白色作主調的鞋身加入粉紫、粉綠及鮮黃等鮮艷色彩作點綴，以大膽配色組合吸引波鞋迷注目。與此同時，品牌亦以Aztrek為設計基礎，推出加厚鞋底的進化型號Aztrek Double 93，以Chunky設計延續Dad Shoes熱潮。