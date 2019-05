飛走光碟　月費任玩　Xbox新主機今開賣！

遊戲機從誕生第一天就要載體,無論是盒帶還是光碟,總要地方儲存遊戲再行販售。然而,隨着網絡發展,近年更多人寧願下載遊戲也不出街買實體版本。為了照顧這群玩家,Xbox決定推出沒有光碟機的Xbox One S數碼版本,並即日於香港發售。



數碼版本的外形大致跟舊版Xbox One S相同,最大分別是抽走了機身左側的光碟機,所有遊戲及影片都要經網絡下載。好處是玩時毋須放光碟入托盤,Load Game時間快些,操作聲浪細些,同時再沒有存放遊戲碟的問題,也沒有光碟損壞的煩惱,若不介意再無二手市場的話,其實好處多過壞處。



新主機附送一個月Xbox Live金會員會籍及3款不同遊戲,包括《Minecraft》、《Forza Horizon 3》及《Sea of Thieves》。嫌未夠新的話,遊戲庫還有1,200款遊戲,玩家更可以月費形式申請「Xbox Game Pass」服務,暢玩超過100款。影音方面,新主機支援4K解像度、HDR、 Dolby Atmos與DTS:X音效,美中不足是睇唔到藍光碟。



Xbox One S數碼版內置1TB容量,售價二千左右,較舊有光碟版平了$400。而由今日開始,玩家更可於7-11便利店及指定遊戲零售商店購買心水遊戲,之後登入主機兌換即可下載,可謂改變了遊戲業生態。