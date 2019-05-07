飛走光碟　月費任玩　Xbox新主機今開賣！

遊戲機從誕生第一天就要載體，無論是盒帶還是光碟，總要地方儲存遊戲再行販售。然而，隨着網絡發展，近年更多人寧願下載遊戲也不出街買實體版本。為了照顧這群玩家，Xbox決定推出沒有光碟機的Xbox One S數碼版本，並即日於香港發售。



數碼版本的外形大致跟舊版Xbox One S相同，最大分別是抽走了機身左側的光碟機，所有遊戲及影片都要經網絡下載。好處是玩時毋須放光碟入托盤，Load Game時間快些，操作聲浪細些，同時再沒有存放遊戲碟的問題，也沒有光碟損壞的煩惱，若不介意再無二手市場的話，其實好處多過壞處。



新主機附送一個月Xbox Live金會員會籍及3款不同遊戲，包括《Minecraft》、《Forza Horizon 3》及《Sea of Thieves》。嫌未夠新的話，遊戲庫還有1,200款遊戲，玩家更可以月費形式申請「Xbox Game Pass」服務，暢玩超過100款。影音方面，新主機支援4K解像度、HDR、 Dolby Atmos與DTS:X音效，美中不足是睇唔到藍光碟。



Xbox One S數碼版內置1TB容量，售價二千左右，較舊有光碟版平了$400。而由今日開始，玩家更可於7-11便利店及指定遊戲零售商店購買心水遊戲，之後登入主機兌換即可下載，可謂改變了遊戲業生態。