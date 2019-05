IB攻略：IB專家解構IBMYP

近來不少家長致電本教育中心諮詢有關IBMYP課程嘅資訊,想要為仔女進一步預備未來IBDP課程,不過究竟甚麼是IBMYP課程,適合甚麼年紀學生讀,課程架構係點樣呢?筆者將為讀者一一結構。



IBMYP全名係The International Baccalaureate(IB) Middle Years Programme(MYP),1994年開始推行,所以算是比較新的課程,相比起GCSE英國課程。IBMYP係一個5年Program,年齡適合11-16歲嘅學生就讀,是IB獨有的課程,最後目的是用來銜接IBDP預科(year 12-13)。



課程設計上,IBMYP可以供學生選擇多達8門科目,分別係

* Language acquisition 語言學

* Language and literature 文學

* Individuals and societies 個人及社會

* Sciences 科學

* Mathematics 數學

* Arts 文學

* Physical and health education 運動健康學

* Design 設計學



每門科目IB官方要求至少有50個教學時數,而係IBMYP初期year 4-5的學生,可以喺以上8門科目選擇6門,不會強逼學生全部修讀。



另外,最令MYP同學頭痛的就是個人Long Term Project,這個計畫要求學生自行制定Proposal或者Criteria去完成,該Project的目的希望學生決定自己想學甚麼,界定自己知道些甚麼,同埋發掘還有甚麼需要知道去完成這個Personal Project。點解係Personal (個人)? 因為每個學生的題目都可以不同。這就是IB的獨特之處,從小開始培訓學生靈活以及創作思維,不會限制學生一定要根據制式化答案,根據一定的框架才可以拿取分數。概念上是好的,但是IBMYP學生就難自己掌握,所以比較多家長找我們求救這一科。



因為IB課程要求全人發展,學生不能只是讀書,但對社會無貢獻。只有知識而對社會毫不關心,這不是IB要的學生。所以IBDP預科會有CAS活動,而IBDP前身就是IBMYP,所以MYP學生一樣要做Community service。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣