三界五行：實用價值　窗更重要

現代的售樓行規，「向南」的概念，是以單位大廳的大窗向南而定。



大廳由客廳與飯廳組成而連在一起，大單位的客廳與飯廳分得較清楚，由走廊口把大廳分為兩邊，一邊擺設梳化和茶几、電視和音響，這是客廳，另一邊擺設餐桌，這是飯廳。小單位因地制宜，麻雀雖小，五臟俱全，吃飯、看電視、招呼客人，都在廳這個空間進行。大單位的廳兩邊都有窗，大窗的方向就是這個單位的實際方向（有別於根據家門而定的風水坐向），樓價而言，大窗的方向是其中一個重要因素，「千金難買向南居」，家有「南風窗」，冬暖夏涼，而且光線充足，再加上廳有大小窗，空氣對流，住得舒服，人就健康。



現代住宅樓宇，要經過幾重門才到自己的家宅。通常，第一重門是屋苑樓下的大門，第二重門是自己所屬座的大門，第三重門是電梯門（大多數都有幾部電梯），第四重門才是自己家門。這樣的概念，古代風水是沒有考慮到的，現代家居這幾重門，兜兜轉轉，包含了好幾個不同方位，氣口混亂，而且出入的鄰居和訪客很多，氣場難免受到干擾，相比之下，自己單位大窗的氣流就純淨得多，所帶來的福氣就一定更多。



因此，家居財位、事業位、文昌位、健康位、姻緣位、是非位、災煞位、變革位、喜慶位的布置，就仍然按照古代風水方法，以自己家門坐向為依據，但作為財氣、瑞氣的吸納，就以廳的大窗為主。



方向宇