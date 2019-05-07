Mr. Men Little Miss玩型格唔要萌

相信大家對Mr. Men Little Miss一點都不陌生！今季TOUGH Jeansmith首度與這個人見人愛的可愛家族攜手打造聯乘系列，不過設計上唔再玩繽紛色彩和趣怪造型，而是秉承TOUGH Jeansmith一貫的型格路線，打造充滿街頭風格的男女服裝。



系列當然不少得將卡通中不同性格的家族成員融入設計，Mr. Men Little Miss以帥氣的銀色剪影及簡約的線條示人，融合品牌著名的迷彩印花、漸變色彩等元素，配合反光工藝，打造出滲透濃厚街頭格調的服裝，充滿個性！女裝方面，設計師特別採用霓虹燈的亮眼的色彩來塑造Little Miss Princess 及Little Miss Sunshine的造型，在黑色Tee的襯托下，非常吸睛。此外又揀選了Little Miss Naughty，以趣怪的圖案彰顯角色的活潑魅力！