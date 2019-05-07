腰背痛一定要照MRI？脊醫講解何時需要

現今人們有病第一時間上網搜尋病徵，然後自行斷症化身「網上醫生」。近期向脊醫求助個案中，不少腰背痛患者帶同磁力共振（MRI）報告前來，照磁力共振花費不輕，不過，部分患者其實並非有此必要；故此，不但患者付出額外金錢，當中部分涉及保險索償，亦對社會構成經濟負擔。



根據脊醫診所近一年的求診個案顯示，每10個人就有4個人帶同磁力共振影像報告，比一年前數字上升一倍。早前一名腰背痛患者自行照磁力共振後，帶同報告來求診，最後發現磁力共振的花費，竟比整個治療過程金額更高。



【如何決定照X光或磁力共振】

X光和磁力共振是檢查程序，幫助診斷病情。脊醫為腰背痛患者作出診斷時，會做幾項測試包括檢查肌肉力量、神經線反射、感覺等，從而找出那一區神經線受壓，當測試未能準確診斷到痛症來源，脊醫會安排患者做影像檢查，例如照X光或磁力共振。



患者在無跌傷撞傷的不明成因情況下，感到腰背痛，首先會安排X光檢查。由於X光只能照到骨頭，因此，作用是觀察脊骨的天然弧度，軟骨位置的距離有沒問題，是否有滑脫的關節，會否有骨刺增生磨擦而拮到神經線，又或是神經線通過的關節有沒有不尋常收縮；從X光片所得的以上資料，一般情況下，足夠給脊醫診斷患者是否因椎間盤突出引致痛楚，繼而進行適合的治療。



至於檢查費用比較昂貴的磁力共振，可以看出體內的水分組織，包括椎間盤突出、肌肉發炎、韌帶撕裂等，而最重要作用是，假如患者經過一系列測試後，痛症成因依然不明，便有需要透過磁力共振檢查X光無法照出的問題，例如腫瘤。



此外，為甚麼先以費用較低的X光檢查，因為如果已能夠找出痛楚來源，確定徵狀不算太嚴重，脊醫可針對性作出治療，痛症改善了便無需考慮磁力共振。假如椎間盤突出非常嚴重，考慮是否要做手術，則需要磁力共振以確定範圍。



總結，如果可以費用較低的檢查方法，已經達致評核及決定治療方案，就無需要接受昂貴的檢查，當然，醫生對患者情況有所懷疑，便有需要照磁力共振，這是決定的黃金準則。





脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家