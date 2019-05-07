死侍演譯！　《神探Pikachu》中佬賣萌

動漫改編做真人電影並非新鮮事，《龍珠》、《進擊的巨人》等不計其數，但大多慘淡收場，票房口碑雙輸。由《寵物小精靈》衍生的真人版電影《POKÉMON神探Pikachu》大家初頭也不抱期望，殊不知首映後卻獲影評人一致激讚。電影將於5月9日在港上畫，且看能否重現2016年時手遊《POKÉMON GO》所帶起的小精靈熱潮啦！



【暴龍哥配音】

《寵物小精靈》與其說是動畫，不如說是一個跨媒體作品，自1996年面世以來全世界的遊戲銷售量超過3億套，動畫系列推出21季並於160個國家播放，20部動畫電影共錄得超過54億港元票房；再加上歌曲、玩具、精品，以及下載量達8億5千萬次的《POKÉMON GO》，堪稱全球最家喻戶曉的虛擬角色之一。而真人版電影則首度把人見人愛的比卡超變成CG公仔，英文版由「死侍」Ryan Reynolds聲演，粵語版則由「暴龍哥」鄭中基獻聲，萌爆角色配以中佬聲音，單是想像已叫人笑甩牙骹！



【尋找他爸的故事】

卡通版內容都係圍繞住一班「精靈訓練員」，真人版卻有所不同，故事卻改編自2016年的3DS遊戲《Great Detective Pikachu》，講述神探Harry Goodman神秘失蹤，他21歲的兒子Tim決心查出真相，由於只有他才能聽到父親助手比卡超的說話，於是他們就聯手展開一段「尋找他爸的故事」，並於過程中揭發威脅整個POKÉMON宇宙的驚天陰謀。聽落故事有點老土，但橋唔怕舊最緊要受，影評就指電影集友情、家庭、懸疑及黑色幽默於一身，總之大人細路都啱睇！



【CG版還原度高】

動畫變真人，總有粉絲擔心還原度不足，早前譯出預告的真人版「超音鼠」就被網民瘋狂嘲笑。電影不會見到小智與小霞，男女主角分別叫Tim及Lucy，並由Justice Smith及Kathryn Newton飾演。視覺效果則由曾製作《銀河守護隊2》的Framestore負責，一眾小精靈如比卡超、傻鴨、忍蛙、噴火龍、波波球、奇異種子、吸盤小丑等都維肖維妙，預告中更見到幻之小精靈「超夢」登場，絕對能勾起大家的童年回憶！較為驚嚇的是大舌頭，淡粉膚色加上又長又大的舌頭，外國就有小朋友看完預告後發噩夢，希望正場時可愛番啲啦！