不丹帕羅　懸崖峭壁闖虎穴

俗語話：「不入虎穴，焉得虎子」但來到神秘國度不丹，此話就變成「不登懸崖，焉得虎穴寺」了。位於不丹帕羅（Paro）的虎穴寺（Taktshang Goemba），縣於海拔高度3,120米的懸崖上，不但是不丹最代表性地標，更是喜瑪拉雅山區中最負盛名的佛教朝聖地。相傳公元8世紀，蓮花生大師乘騎一匹白色飛虎，從西藏遠來降魔，並在此山鑿出山洞於洞內閉關修行，從此為不丹帶來藏傳佛教。公元1692年，虎穴寺於此山崖上興建，惟它一度被火災焚毀，及至1998年才再度重建，更成為赫赫有名的「世界十大超級寺廟」之一。



不過要登虎穴寺，並沒想像中容易，從登山口停車場開始出發登山，到參觀完虎穴寺沿路返回，當天來回路程合共約14公里，一般人都得花4至6小時才走得完，如想省點腳力，登山口有小馬可出租乘騎，但由於後段登山路較崎嶇，騎小馬也只能幫你走1/3路程，其餘登山路就得靠你自己雙腳完成。聽聞英國威廉王子伉儷於2016年，也曾手拖手齊齊徒步登上虎穴寺的，我也以不輸王子的氣慨，決定放棄以馬代步，從登山口直登上山，山路雖泥塵飛揚，但幸好天公造美，加上沿途山林秀美，又精力充沛，轉眼便走畢首1.5小時的路，到達位於海拔2,940米的小餐廳，它是登虎穴寺的必經點，大部分旅客都會在這裡稍作休息，喝杯茶、吃塊餅，跟着便又再趕路。這時從小餐廳位置往上望，已可清楚看到虎穴寺所在，成為登山者清晰的目標。



接着的路還不算太陡，惟一是高海拔的關係，令人每步都特別費氣費力，幸好沿途都有鮮色的經幡旗、轉經輪、小佛塔、以及前任教王Je Khenpo誕生的山洞等佛教小景點可看，令自己也暫忘了氣喘。很快我就登到位於3,140米的觀景台，望過對面山崖，懸崖上的虎穴寺已近在眼前！但先別開心，因為接下來就是「大V」形的陡斜階梯，就這樣走到虎穴寺，竟要再花多大半小時，這時即使已見到虎穴寺前的崖上飛瀑，也已沒心情細看，只咬緊牙關堅持到虎穴寺門前。



跟不丹其他寺院一樣，虎穴寺內禁止拍攝，旅客身上一切電子用品，包括相機及手機都得「繳械」交由軍警看守，入寺後你只能專心聆聽導遊的介紹，細看寺內佛像、壁畫及蓮花生大士的修行故事，吸收聖地的靈氣。你以為朝聖之路「高潮」已過嗎？老實告訴你，回頭走時再登上的500多級天梯（來時是下梯）才是最考驗你心肺功能的一關，老友記得去程時留點力，給回程作最後衝刺用啊。



虎穴寺

地址︰Paro, Bhutan

開放時間︰8:00am-5:00pm



康泰「不丹 6天人間純淨之旅」（DTY06-ZSD）出發日期2019年7月24日、7月29日及12月25日，行程包括帕羅、延布和普那卡

網址：http://www.hongthai.com/view/bhutan.htm

備註：上虎穴寺租小馬每位USD40（約HK$312），時間約45分鐘至1小時。

鳴謝：康泰旅行社