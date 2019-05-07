文青必睇　貝托魯奇經典《巴黎最後探戈》

「我認為《巴黎最後探戈》所探討的是愛情已不復存在，現今社會的人已無法好好與彼此溝通。惟有性愛是仍然純潔的事物。」 為紀念去年病逝的意大利名導貝納多貝托魯奇，百老匯電影中心將會重映其經典作品《巴黎最後探戈》，年輕影迷終於有機會一睹這部於在70年代轟動一時的作品。



《巴黎最後探戈》是貝托魯奇代表作之一，故事圍繞經歷喪妻的中年男子和少女的情慾關係，他們約定不透露各自的姓名身份，發展出一段瘋狂扭曲的畸戀。電影靈感來自貝托魯奇的夢，他夢見與街上的無名美麗女子交歡，卻不知對方是誰，他將這色慾異想轉化成劇本，以標誌式的情色描繪，探討現代男女肉慾背後的空虛和脆弱。由於電影意識大膽，初上映時美國和英國都要求刪剪，更有國家禁播，在當年十分哄動，因此亦一票難求，觀眾甚至要排隊2小時入場，而貝托魯奇亦憑本片提名奧斯卡最佳導演，然而，電影女主角Maria Schneider在2007年接受訪問時，曾說及某些大膽場面是在其不知情之下拍攝，大感屈辱，令這部電影於戲裏戲外都帶來更多非議！