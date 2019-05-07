Met Gala 2019　出位造型邊個最爆？

有時裝界奧斯卡之稱的Met Gala 2019剛於今早在紐約舉行，由於今年的年度主題是「Camp：Notes on Fashiion」，取自學者Susan Sontag 1964年的論文《Notes on Camp》，而當中的「Camp」意謂「對不自然事物的喜愛」，講求刻意與誇張，以顛倒角度賞析世眼中的浮俗事物。所以一眾紅星和時尚達人都以有咁誇得咁誇的造型出席撐場。而其中以下多位名人紅星更堪稱是今屆盛事最出位、最搶眼球的代表。



Lady Gaga變裝Show

講到敢穿敢玩，作風怪異No.1的代表，又點少得百變天后Lady Gaga？今次她身穿造型師Brandon Maxwell設計的桃紅色巨形傘裙入場，裙襬長到要工作人員幫手拎住，仲要一邊行紅地氈一邊表脫衣騷。先是脫下巨形傘裙，露出內裏的黑色露肩晚裝裙，之後再除衫露埋黑裙下的桃紅色吊帶裙。正當大家以為完了吧如無以外，點知天后再來一招殺着，連桃紅色帶裙都剥埋，剩下一身黑色內衣和黑絲。加上一頭假金髮、誇張妝容和全情Chok爆表情及扭腰趷籮演繹，成功將呢場Show變成個人舞台。Gaga果然是Gaga，永遠都能夠予人驚喜，製造話題。



Katy Perry扮燈神

Katy繼去年變身有翼天使後，今年就將自己打扮成一盞Moschino水晶燈，不過睇嚟佢今鋪真係玩大咗，不但因頭飾太重搞到自己入場時每步路都論論盡盡，更被網民Key圖取笑，將佢同《美女與野獸》入面的盧米亞（Lumiere） 相比，唔知佢本人聽咗會唔會嬲豬呢？



Jared Leto玩多個頭

男星Jared Leto亦唔輸蝕畀班女星，以一身色禮服將自己打扮成摩登版耶穌，但最搞鬼是他帶同像真度極高的人頭道具進場，超級幽默。



閃電俠識變臉

憑着《閃電俠》一角彈起的Ezra Miller，過往試過着女裝又搽黑色唇膏，形象十分出位。今次亦十分誇，唔單止着上閃閃服飾，仲帶埋個仿真度極高的面具出場。最震驚是當除下面具後，先發現其面上畫有多對眼睛，呢一招變臉怪雞得相當搶鏡。



Michael Urie跨性別

荷里活影星Michael Urie將禮服由中間切割成兩半，一半是粉紅色紗裙，而另一半則是條紋西裝，但在細節處如妝容手袋鞋履卻是和服裝相反襯着，跨性別玩味非常突出。



晒身材鬥「胸」狠

除了奇裝異服，今屆唔少紅模和女名人如Kim Kardashian、Kendall Jenner、Kylie Jenner及Jennifer Lopez都以顯露身材的盛裝示人。就連歌壇天后都大開中門，以銀白色Deep V流蘇晚裙襯以誇張頭飾出場，好明顯是要齊齊鬥「胸」狠吸引大家注意。