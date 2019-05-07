郵品專家：中國郵票受追捧

只比手指頭略大的一枚印刷品，竟可錄得近600萬倍的升值幅度？說的是一枚枚細小的郵票，自1840年英國發行首枚郵票黑便士（Penny Black）至今，它不但見證着世界郵政的發展，更掀起一場歷久不衰的集郵熱，為一眾收藏家提供了投資的選項。



自小學時期已迷上集郵的布約翰郵票拍賣公司總裁鄭奕翀（Philip）指出，郵票的收藏價值在於它背後隱含的歷史意義，而印有地址、郵票、郵戳的信封更是他最鍾情的郵品，因為當中的故事性非常豐富。另外，郵品價值向來視乎市場的供應及需求，有時候亦難以估計。「一般而言，投資性集郵是會隨着社會進步而萎縮，舉例，日本在50年代開始富裕，當地郵票自此不再值錢，美國郵票也有着同樣情況，20年代以後發行的已要打折扣。相反，中國郵票的情況有點不同，新中國郵票（即1949年至今）的價格較有保證，包括文革郵票、編號郵票、JT郵票、編年郵票等，因中國政府鼓勵集郵，改革開放後，社會亦缺乏投資工具，不少富豪都變了郵票炒家。」



事實上，新中國郵票是現時最受市場追捧的類別，像早前有一枚1968年發行、俗稱「黑題詞」的8分文革郵票，錄得超過55萬港元的成交價，其「身價」飆升逾600萬倍！有意投資者，可考慮向知名度高的「名譽品」入手，如「全國山河一片紅」、「梅蘭芳舞台藝術」、「紅印花」等。Philip又建議大家按專題收藏，題目可以是文革時期、日佔時期，或以省份分類，既可提升藏品價值，亦能增加收藏樂趣。