生活夜校：未來戰士冷知識　阿諾本來唔係機械人？

如你是科幻電影經典《未來戰士》的粉絲，都應該有留意，第六集《Terminator: Dark Fate》已鐵定在今年年尾上映，阿諾舒華辛力加、Linda Carroll等原祖演員都有參與，粉絲們肯定不會錯過。計吓計吓，原來誕生於1984年的《未來戰士》，踏入今年剛好35周年，就等小記分享一些未來戰士冷知識吧，原來電影公司當年是想找阿諾來演來自未來保護莎拉康納的人類戰士Kyle Reese，但為何結果最後變成由阿諾演邪惡的Terminator?想知的話，就不要錯過下文冷知識了。



【阿諾本來演人類戰士Kyle Reese】

電影公司獵戶座起初為《未來戰士》選角時，本來是想找在美國的知名度正穩步上升，且有一幅外國人長相的阿諾舒華辛力加，來演來自未來保護莎拉康納的人類戰士Kyle Reese，但導演占士金馬倫卻擔心阿諾本身已夠大隻，如由他演Kyle Reese，豈不是要找個更大隻的演員來演Terminator，後來阿諾與占士金馬倫相約見面，見面後占士金馬倫更確相，阿諾才是演Terminator的不二人選。



【液態機械人本來在第一集就出現】

其實在《未來戰士》的最初劇本中，是有兩個來自未來的Terminator，一個是機械骨幹的T-800，另一個是液態金屬機械人，但當時電腦CG還未盛行，占士金馬倫表示無法用當時的技術來表現出液態金屬的感覺，故放棄了此點子，所以《未來戰士》中只有T-800出現，後來隨着電腦CG技術的發展，占士金馬倫終於在《未來戰士2》中實現了液態金屬機械人T-1000。



【未來戰士的點子來自一個夢】

講來當年占士金馬倫為了電影《Piranha II: The Spawning》的發行而去了羅馬，期間他病了並發了一個奇怪的夢，夢中有一場激烈的爆炸，爆炸後出現一個由金屬組成的軀幹，更拿着一把菜刀向自己爬過來，後來他回到加州，就以此夢為藍本創作出《未來戰士》的草稿，最後電影中Terminator在爆炸中爆剩金屬軀幹那幕，相信就是來自占士金馬倫那夢。