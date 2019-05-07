【深夜字聊】歡樂性講堂：排卵期出血正常嗎？

Q: 我想請教關於危險期的問題以及掛號婦科的必要性。我有用網站推算經期和排卵期，在2月至3月的月經周期為31天，並且是20/2及23/3來首天月經。後續推算算出9/4是排卵期，發現那時候分泌物帶血，至13/4及14/4的分泌物像鼻涕偏固體，之後幾天就沒有分泌物和比較乾。到19/4至21/4同男友交歡時有戴安全套，只是有一次男友發射了之後還繼續摩擦，導致精液從安全套溢出。請問這樣有沒有必要去看醫生服事後藥，如果額外排卵的話，看分泌物能分辨出來嗎？

W小姐



A：女性能經常推算和紀錄月經周期，實在是個很好的習慣，有助自身了解性健康狀況。

在剛過去的排卵期，發現分泌物帶血，這情況叫做「排卵期出血」（Ovulation bleeding），又稱「經間期出血」，意思是兩次月經之間出血。它發生的原因包括：（1）排卵期間卵泡發育不好或提早萎縮，同時黃體素急速下降，導致子宮內膜出血；（2）相反，排卵期卵泡分泌雌激素過多，導致子宮內膜充血並漏出紅血球，引發見紅現象；（3）排卵期出血亦與女性情緒壓力等心因症狀有關。



「排卵期出血」不是月經，正常月經是不會排卵的，而「排卵期出血」則與排卵同步發生，兩者的血流量也不同，而排卵伴隨出血有機會降低受孕率。排卵期間，陰道分泌較濃稠，與你所描述的偏固體狀不謀而合。來經前夕，陰道也會較濕潤，但分泌物不似排卵期間濃稠，女性性慾也會較旺盛。



你和男朋友發生性行為其實已接近經期前夕，加上有使用安全套，毋須服用緊急避孕藥物。當然必須謹記，縱使久別相逢，萬分激情，仍得注意性安全，射精後繼續磨蹭令精液從安全套溢出，具有意外風險，日後在真正排卵期的時候，千萬不要做出類似的冒險行為。



李偉儀