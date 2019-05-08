大灣區金融科技促進總會成立典禮暨大灣區金融科技創新論壇　促進融和　開創機遇

近年香港最熱門的話題，離不開大灣區及創新科技發展，如果一次將兩大元素結合起來，絕對是一個十分吸睛的項目。早前假座香港君悅酒店隆重舉行的「大灣區金融科技促進總會成立典禮暨大灣區金融科技創新論壇」，便是集大灣區及科技於一身的盛事。大灣區金融科技促進總會（簡稱「總會」）極之重視大灣區，尤其是香港青年的發展，未來將為青年搭建更大的舞台，提供學習、實習的機會，鼓勵並協助他們於大灣區創業、就業，成就他們的夢想。



活動當天，香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任陳冬、全國人大常委譚耀宗、深圳市委常委林潔、香港特別行政區政府創新及科技局局長楊偉雄、香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長劉怡翔、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室原協調部部長沈沖、全國政協常委譚錦球、余國春、吳良好、林淑儀等逾 400 位政商界、金融界、科技界、傳媒界嘉賓共聚一堂，共同見證「大灣區金融科技促進總會」成立的歷史里程，共同探討大灣區金融科技發展。



提升金融創科力量 積極參與大灣區建設

在成立典禮上，大會播放了「總會」的介紹影片，創會會長莊紫祥、中聯辦副主任陳冬在會上致辭。一眾重量級嘉賓主持成立亮燈儀式，為「總會」的啟航拉開帷。



「大灣區金融科技促進總會」2018 年12 月28 日於香港註冊成立，由中道集團董事長、東華三院總理莊紫祥擔任創會會長；全國政協常委、香港義工聯盟主席譚錦球為榮譽會長；常務副會長包括尚創峰集團投資有限公司主席范榮彰、香港政協青年聯會主席譚鎮國、東華三院主席蔡榮星、港區省級政協委員聯誼會秘書長英煒、民眾建澳聯盟副主席呂子安、太子珠寶鐘錶公司集團副主席及執行董事鄧宣宏雁、浦銀國際控股有限公司行政總裁賈紅睿、豐元資本管理合夥人楊秀科、澳區省級政協委員聯誼會副會長孫恩正等。



「大灣區金融科技促進總會」的創會宗旨是：專注金融科技；凝聚金融、科技界企業及專業人士，積極參與大灣區建設；依託香港，讓香港成為「走出去」、「引進來」的跳板，加強大灣區與國際間的交流；對接資源，促進創新金融產品的成果轉化和落地；為業界提供服務，提供專業培訓，提升金融創科力量；致力建立一套行業認證體系，規範金融科技的應用和安全標準等。



借助大灣區勢頭 幫助兩地年輕人

大灣區、金融、創科、青年，還有優質生活，將會是「總會」未來持續關注的、積極推動的，也是總會的核心理念。創會會長莊紫祥表示：「一個社會如果沒有機會給年輕人發展創業，他們對自己的未來一定感到不安。我從事金融科技行業多年，希望在相關專業領域中，幫助年輕人發展，讓他們早點找到自己的方向，把握大灣區的寶貴機遇。未來希望能夠舉辦多些兩地的對接活動，吸引更多企業家投入資源，讓年輕人和企業家有接觸機會，達到雙贏的局面。以本身經營的企業為例，近期將邀請30 多位香港年輕人到內地實習，讓他們實地了解內地的工作及生活情況。日後將會安排內地的年輕人到香港實習，讓雙方進行深度交流。」



大灣區充滿機遇 總會助青年開拓

創會會長莊紫祥、常務副會長范榮彰、譚鎮國在活動期間接受傳媒聯合專訪。莊紫祥提到：「大灣區普遍使用廣東話，加上交通便利，文化及生活跟香港很接近，香港年輕人到該處發展，相信會很容易適應。大灣區有7 千萬人口，前景及市場規模都比香港大，所以十分鼓勵年輕人嘗試到內地發展，尤其是現在深圳的金融科技行業，工資不比香港低，而內地的生活指數卻沒有香港高，有夢想、求創新的香港年輕人，不妨踏出第一步，往內地發展事業。」



范榮彰則表示：「如果年輕人真的有心發展創科研發，『總會』會為他們提供一些空間，例如在深圳免費的辦公室及營商平台，透過我們的幫助，他們自行研發出來的產品，便可以落地營銷及推廣。」



譚鎮國補充說：「現時內地的年輕人工作時充滿熱誠、活力和拚勁，香港年輕人回內地工作、發展事業，可以跟內地的年輕人交流，感受這股良好的氛圍。」



創新論壇分享真知灼見 為金融科技出謀獻策

「大灣區金融科技創新論壇」以「金融創新科技追夢」為主題，率先由香港財政司司長陳茂波以《粵港澳大灣區金融創新》為題發表主旨演講，他提到「大灣區金融科技促進總會的成立，能提供一個平台凝聚大灣區的金融科技相關持份者，讓大家深入探討金融科技在大灣區的合作與發展，以及探索金融科技的最新的理念、最新的方向，相信必定能有助業界的進步和發展。」



同時，深圳市地方金融監督管理局局長何傑、香港數碼港管理有限公司主席林家禮、澳門城市大學協理副校長葉桂平、畢馬威中國華南區金融服務業主管合夥人李嘉林、AQUMON 聯合創始人兼量化研究主管黃耀東等與現場嘉賓分享真知灼見，共同為大灣區金融科技發展出謀獻策。