世界卵巢癌日　姊妹要了解

5月8日是世界卵巢癌日，各位絲打，你對卵巢癌認識有多深？



卵巢癌位列本港女性常見癌症第6位，死亡率則位居第7，發病個案按年遞增，情況不容忽視。儘管卵巢癌大多對藥物治療反應理想，惟晚期個案在接受手術和化療後，復發機會相當高。



【容易復發的癌症】

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指出：「卵巢癌在發病初期並無明顯病徵，臨床上亦無標準的早期篩查方法。當患者出現腹脹、腹痛、食欲不振和尿頻等徵狀時，腫瘤已有相當體積，病情亦處於較晚期階段。」目前醫學界尚未完全掌握卵巢癌的致病原因，已知的高風險因素包括肥胖、長期使用賀爾蒙藥物及帶有遺傳性BRCA基因突變等。



初發的卵巢癌能透過手術和化療達到不錯的效果。然而，晚期個案復發率高達八成；部分惡性度較高的早期個案，復發機會亦偏高，故醫生多會建議患者在術後接受6至8次輔助化療。至於第3及第4期的個案，則建議化療配合抗血管增生標靶藥。梁醫生表示，一直以來，治療卵巢癌所面對的最大挑戰是容易有殘餘癌細胞，雖然部分晚期個案一開始對化療反應良好，但大多會出現復發，患者需再次接受化療，其無惡化存活期亦會逐漸縮短。



【持效治療新選擇】

近年，一種新興療法「PARP抑制劑」獲得美國食物及藥品管理局（FDA）批核，它是口服標靶藥物，梁醫生解釋，對鉑類敏感性、復發性及高分化漿液性的上皮細胞卵巢癌患者，不論是否出現BRCA基因突變，都適合使用這種新藥作持效治療。梁醫生補充：「持效治療需長期使用，故患者對藥物的耐受性和依從性十分重要。」