Good Idea Deluxe　1蚊起家拍賣日

1蚊起就可以Bid到芝華仕電動梳化？我冇眼花吧？無錯，位於九龍灣MegaBox 6樓的Good Idea Deluxe，於5月11日（本周六）舉行「1蚊起家拍賣日」，名牌梳化、枕頭、餐桌、動物椅、茶几、地櫃等大量貨品，全部以1蚊底價進行拍賣，勢必全城瘋搶，手快有手慢冇！



名牌梳化系列 頭等艙座椅享受

佔地近2萬呎的Good Idea Deluxe集合多款傢俬和家品，劃分10個主題區，方便客人找尋心頭好。重點之一是以著名梳化品牌芝華仕為主打的「梳化區」，不少電動款式更是店內獨家。當中定要推介舒適度媲美頭等艙座椅的梳化系列，它以歐洲進口皮革配合流線外形，讓用家感受到柔滑的觸感，更能體驗梳化對身體曲線的有效承托。而且腳踏和椅背可根據個人需要來調節每個不同角度。於「1蚊起家拍賣日」當天，梳化以$1底價拍賣，有興趣的朋友萬勿錯過。



超過30款家具 手快有手慢冇

店內另一重點是「睡眠專區」，除了備有各式睡床之外，更可找到不同床褥品牌，例如英國百年品牌斯林百蘭床褥同樣以$1起Bid，睇啱的話到時要眼明手快出擊了！另有升降茶几、兒童大象椅、實木餐枱餐椅、地櫃等超過30款家具，底價統統都係以一蚊雞起，絕對係激抵價益街坊。由於數量有限，Bid唔到的朋友不用失望，當日全線Good Idea分店都有大量貨品，以換購價限量發售，想為屋企換新裝係時候出動！



（備註：拍賣參加者名額有限，11:00am起登記及拿籌，先到先得，每位登記者可帶多1人參加，2:00pm拍賣活動正式開始。）



Good Idea Deluxe

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 6樓5號舖

電話：2608 0576