亞洲最大型塑料展　零距離看全球創新科技 發掘新商機

塑膠改變了現代人的生活，智能家具硬件、電子通訊設備主零件、無人駕駛技術的傳感器、新能源汽車的動力電池、飛機輕量化機身的碳纖維，都是塑膠與科技的完美結合。與塑膠有關的，不論是原料、加工工藝還是自動化生產技術，方方面面都都是大學問，而且發展更是一日千里，塑膠趨勢已成為很多製造行業的風向標。面對轉變急速的市場環境，加上中美貿易戰，港商和傳統產業要維持經營實在不容易，其實只要及時升級轉型，捉緊行業趨勢，從研發、產品設計和開發方面都可以覓得商機，突圍而出！



一年一度亞洲最大型的塑料展CHINAPLAS 2019，將展出高端、創新性塑膠材料，例如高阻隔、高透明度、耐蒸煮、抗紫外線、抗菌、超高強度、免噴塗等材料，滿足新能源汽車、無人機、VR等人類新科技，甚至航空航天、醫療儀器等高端科技產品對製造物料提出的嚴苛要求。



未來生產趨勢將以客戶需求為主導，智能生產正正能幫助完成個性化和小批量生產。展會上的「工業4.0未來工廠」活動，多家注塑機械生產商和配套設備供應商聯合展示模擬未來工廠的運營情況，參觀者除了體驗智能廠房及設備、自動化及智能生產及服務外，更可了解智能生產帶來的各種效益，絕對是港商邁向「工業4.0」的第一步！



今屆展會即將開幕，於本月21至24日在與香港只有2小時車程距離的廣州．琶洲展館舉行，中外展商數目突破3,500家，展覽面積超過250,000平方米，面積相等於33個標準足球場！多家國際龍頭企業已報名參觀，包括小米、東風汽車、富士康、3M、惠而浦、蘋果、可口可樂、Unilever、華為、美的、曼秀雷敦、雀巢等。



日期：2019年5月21-24日（星期二至五）

地點：廣州琶洲中國進出口商品交易會展館 (琶洲展館)

（廣州地鐵新港東站，另有免費接駁車由廣州東火車站前往展館）

官網：http://www.ChinaplasOnline.com

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