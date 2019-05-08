點、線、平面、角度……不規則的幾何圖形和線條，驟眼看似複雜錯亂，但只要在設計和配襯上稍花心思，幾何圖形亦可以營造型格和硬朗的感覺，就像這次介紹的單位，設計師沒有採用近年主流的簡約風格，反而加入了大量幾何線條，並大膽地以藍色為主調，襯托感覺平實的黑白灰色，增加了設計的層次和變化。



【利用線條 營造錯亂效果】

這次介紹的單位位於烏溪沙迎海，三房兩廳內居住了一家三口，實用面積達1,632平方呎，不但空間寛敞，多房間的間隔亦相當夠用，設計師Samson說：「男戶主本身偏好型格的色調和設計，又希望居室能夠與別不同，因此設計特別加入了幾何概念，利用線條會衍生不同角度的特點，營造一種錯亂的效果。」



設計師解釋，幾何元素貫徹全屋，以玄關為例，大門旁的玻璃屏風就布滿了不規則的線條，而天花則採用了放射式設計，增加玄關的立體感，至於L形的廳區，則設置了一個用木地板覆蓋的梯級形天花，利用層疊式的幾何和線條角度，增加觀感上的空間感，Samson說：「一般來說，天花都會用木皮等物料製作，但為了令觀感更加統一，這個設計嘗試以木地板代替木皮，突出了木材的感覺，令居室更加溫暖。值得一提的是，幾何天花亦延伸到牆身位置，增加了視覺上的焦點，同時牆身亦設計成一個斜形趟櫃，增加儲物空間。」



【玄關設計 連接客廳和走廊】

與大廳一樣，走廊亦貫徹了幾何設計，加入了以不規則線條為主題的Feature Wall，Samson說：「走廊的裝置藝術以小時候學習數學的巨形釘板為概念，再用繩創作成幾何形狀，統一設計風格。另外，當遊戲室的玻璃趟門拉開後，更會變成特色牆的畫框，增添趣味。」



主人房方面，向窗擺放的睡床，配合層疊式設計的天花，令視野觀感更加廣闊，Samson說：「睡房始終是休息的地方，為了與客廳區別，並減低壓迫感，一般都會避免使用深沉的顏色，除此之外，主人房更加入了玄關設計，希望可以連接客廳和走廊之餘，同時保持睡房的神秘感，令主人房不會被人一覽無遺。」至於兒子房，則同樣採用了較淺的色調，避免影響兒子的閱讀質素，Samson解釋：「設計方面，兒子房採用了太空鎗的設計，床頭板延伸到天花，以弧形的形態屈曲，令整體更加光亮，而細節部分亦刻意突出了線條，呼應大廳的幾何設計。」



單位資料

位置：烏溪沙迎海

面積：1,632平方呎