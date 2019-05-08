三界五行：窗明几淨　心曠神怡

一個家庭的興旺，由整潔開始。朱子治家格言，開宗明義，頭三句是這樣說：「黎明即起，灑掃庭除，要內外整潔。」現實生活中，除非家中有一寶（可敬的，能發揮餘光餘熱的老人家)，或者女傭，否則，兩口子要上班，黎明起床，趕時間返工，又要照顧上學的小朋友，要灑掃庭除才上班，是很艱難的事，惟有因時制宜，改在晚飯後，清潔家居。



在風水角度而言，家居清潔，門與窗是重點，因為財神和貴人，都由家門進入，而天官賜福，福從天降，來自上天的福氣、財氣、瑞氣，都是由窗口入宅。我們平時招呼客人，都會先把家居環境收拾好，更何況是，迎接從天而降的福星、財星、幸運之星？



窗明几淨是家居的最起碼要求，是對自己生活的尊重，對客人的尊重。宋代大學士洪邁，官至光祿大夫，他曾這樣寫道：「高堂素壁，無舒卷之勞；明窗淨几，有坐臥之安。」家居通爽，牆壁雅潔，忘記工作的勞累；窗戶明朗，小桌乾淨，坐臥安樂。否則，令人坐臥不安，無法紓緩壓力。蘇東坡的弟弟蘇轍探訪范景仁之後，寫了一首詩讚美：「欣然為我解東閣，明窗淨几舒華茵。」很感謝主人讓他進入東閣，從潔淨的窗口，望見窗外綠草如茵。由此可見，窗的雅潔，足以令人心曠神怡。



廳明室暗，是人居環境的光學原理，廳宜光亮，增加朝氣，睡房宜稍暗，有利睡眠。所以廳的窗簾宜常常打開，房的窗簾，睡覺前宜關閉。



方向宇