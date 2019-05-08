Travis Scott x Air Jordan 1年度鞋王　今日有得抽

相信好多讀者早早已經於網上見過呢對Travis Scott x Air Jordan 1，但見到同買到係兩回事。今日Nike就正式發布於香港推出呢對波鞋迷眼中的「年度鞋王」。想買都要今日成功登記同抽中籤先得，但無論你是否入手成功，都好應該了解吓呢對Air Jordan 1點解會被波鞋迷睇高一線！



雖則話大多數波鞋迷都覺得Air Jordan波鞋熱潮已經減退，你見Air Jordan 5 Laney同Air Jordan 3 TH到呢一刻都齊碼任買就知絕非空穴來風（當然Air Jordan 4 Bred仍然係極速Sold Out買唔到），以往難以入手然後瞬間炒上天價的情況已經買少見少，但今次呢對由人氣說唱歌手Travis Scott設計的聯名Air Jordan 1就肯定是近年繼Off-White x Nike The Ten Air Jordan 1之後，波鞋迷最想得到的「佐敦一代」！



其實Travis Scott與Nike早於2017年Air Force 1 35周年「AF100」的聯名企劃已經合作，當時他所設計的白色帆布版本Air Force 1鞋身就配上浮誇的金屬Swoosh細節，並且隨鞋附送另外兩款不同設計的魔術貼Swoosh，等你可以「換剔」增加玩味，同時亦為今回所推出的Travis Scott x Air Jordan 1破天荒採用「反剔」（Backward Swoosh）設計寫下伏筆。去年，雙方亦推出過一款設計靈感源自Travis Scott喜愛的NFL球隊Houston Oilers的聯名Air Jordan 4。



今次呢對Air Jordan 1配色就有別於前作，採用啡色麖皮襯白色荔枝皮打造，外側有逆向的Swoosh標誌，內側、右腳鞋墊及鞋踭則有Cactus Jack字樣及圖案。隨同鞋款亦有一系列Track Jacket、Track Pants、Hoodie、Tee及Shorts推出，設計除了用上與鞋款相近配色及Cactus Jack字樣之外，其中Tee及Hoodie更分別印有Travis Scott俏象及火燄Jordan字樣，呼應其外號La Flame，以Travis Scott今時今日於Hip Hop圈子、潮流領域甚至名人社交界影響力（因為他女朋友是IG上擁有超過1.3億Followers的Kylie Jenner），你話有咩可能唔一鞋難求兼炒到飛天？