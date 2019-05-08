紅爆Cosplay界　《地錯》冒險展開

近年日本不少大熱動畫都是改編自輕小說，好似《盾之勇者成名錄》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等，而將這股改編熱潮推至高峰，不得不提大森藤野創作的《在地下城尋求邂逅是否搞錯了甚麼》（簡稱《地錯》），小說系列累積銷量逾1,000萬本。2015年改編成電視動畫時，女主角赫斯緹雅更以出位的「乳繩」衣着而爆紅Cosplay界。最新劇場版於5月初在港上映，讓粉絲展開另一冒險之旅。



《地錯》以大路的異世界為背景，冒險者需要潛入地下迷宮打怪來升呢，驟眼睇似足傳統RPG橋段，但作者其實於角色設定上花了不少心思。男主角貝爾不是常見的熱血系冒險者，反而性格有點軟弱，但遇到同伴需要幫助時，無論情況多危險都會挺身而出。今次劇場版由原作大森藤野親自負責，畫面靚過電視版不在話下，故事情節亦可完美貫穿原有電視版及外傳，銜接到今年夏天推出的第2季劇情。



要數故事最具人氣的角色，女神赫斯緹雅肯定榜上有名，她會邀請人加入自己的「眷族」，同時幫助成員升呢，男主角貝爾就是其眷族的唯一成員。她之所以爆紅，除了因為人設可愛，服飾上的「乳繩」（日文：例の紐）亦功不可沒，它是指綁在胸下並圍繞雙手的帶子，當手部郁動時帶子便隨之擺動。當年電視首播時曾引起網上瘋狂討論，甚至令「乳繩」一詞成為動畫流行語大賞銀賞，不少Coser亦打扮成女神模樣出席Cosplay活動，風頭一時無兩。



劇場版故事

新秀冒險者貝爾與女神赫斯緹雅，在迷宮都市歐拉麗遇上從神時代流傳下來的「神月祭」，在慶典中貝爾拔出了傳說中的長槍。為了完成託付的任務，他們出發至遙遠秘境展開新冒險。