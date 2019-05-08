自問玩家？UNO規則仲有呢啲！

近日UNO官網爆出令人震驚的消息：+4及+2的功能牌不可堆疊使用。換言之，被「+4」的玩家一定要抽4張新牌，不可使用+2的功能牌，令下一位玩家蒙受+6的懲罰！早在年初，UNO官網已確認功能牌（即Reverse、Skip、Wild等）可作為結牌，這消息顛覆了不少玩家的世界。事實上，UNO說明書叫人咋舌的規則還有以下幾項，自問是UNO迷的你又知唔知？之不過，Rules係死嘅，人係生嘅。只要大家喺開始遊戲之前傾掂數，任Cut、任Draw都無問題啦！



1.Cut牌屬違法

當手上出見同色同字嘅牌，不少玩家都會醒唔切，未輪到你都爭相Cut牌，諗住展示自己神一般嘅反應。可惜，Cut牌屬坊間自創玩法，說明書內並無此規則。



2.Draw 4咪亂出

Draw人4雖然好爽，但出呢張功能牌都有規矩，就係手上無哂合適顔色嘅牌先可以出。如果下家對出牌者有懷疑，有權叫佢展示手上面嘅牌。如果出牌者犯規，就要罰摸4張牌；而如果出牌者合法出Draw 4嘅話，下家就要罰摸6張牌喇！



3.功能牌可當First Card

不少人都以為功能牌唔可以做First Card，換完又換，但原來除咗Draw 4外，其他功能牌都可做First Card！當First Card係功能牌，首位玩家就要屨行該「功能」，比如Wild係First Card嘅話，首位玩家就可選擇牌嘅顔色。