我係「敢」煮：罐頭鮑魚點翻熱？

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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上星期有移民南非嘅舊同學兼老友回來探親，順便成班舊同學聚一聚，估唔到老友好闊綽，每人派一罐鮑魚做手信（點解唔派青邊鮑或黑邊鮑呢），在座有人就問點食，隨即聽到「無飯煮婦」率先回應：「開罐連汁煮滾咪夠原汁原味囉！」勢估唔到，在座居然有好幾位同學都有相同諗法，OMG！



基本上，罐頭鮑魚是熟的，一打開罐頭就可以即食。如果想翻熱，可以，但就建議撕去招紙後連罐一齊放入滾水煮約20至30分鐘，取出沖水降溫後，即可開罐食用，至於罐內的湯汁（有紅燒汁、清湯或鹽水），大家可以因應需要而加入上湯或蠔油及生粉芡煮成醬汁，淋在鮑魚上享用。如果開罐倒出煮熱，有機會令鮑魚變老變韌兼鮮味流失。



如果閣下唔一定要食熱嘅就方便得多，真係可以即開即食，因應鮑魚大小而原隻享用或切片食用。



題外話，如果閣下喜歡食大大隻夠肉地嘅款式，記得揀選罐裝鮑魚時，留意罐上標示，以南非鮑魚為例，通常會寫明入面有幾多隻；而澳洲會多個A字，如A4，即入面有4隻。想過足口癮嘅，當然可以揀選「1頭」（即內有1隻鮑魚）款式。如果大家見到墨西哥出品嘅罐頭鮑魚上面印住11嘅話，就千祈咪以為係11隻，因為當地出品標示有別一般，如01代表1隻，11係代表隻半，餘此類推。



此外，大家要留意，出產罐頭鮑魚地有唔少，而有幾位大廚都同小妹講過，南非是當中最有質素保證兼性價比較高，因為當地技術較好之餘，對飼養同出口都有嚴謹監管，至於其他地方出品，就要留意罐身嘅成分標籤，睇吓裝罐有無落防腐劑之類人工化學成分喇！

