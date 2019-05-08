本日日本：咁健康？吉野家牛丼走飯變沙律！

今時今日無論男女都追求飲食健康，如此風氣下，就連牛丼這種傳統食物，都要迎合這股潮流來個大變身——日本牛丼連鎖店吉野家，啱啱宣布跟標榜1對1私人指導的健身中心RIZAP合作，明日起在日本全國分店推出RIZAP牛肉沙律！



話說該公司之前留意到今日的食客着重飲食平衡，大多喜愛少肉少飯，於3月開始推出細碗牛丼的選項，深受女性及食量少的顧客歡迎，1個月便賣出60萬碗！今次再下一城推出沙律，簡單講就係牛丼走飯，再換上沙律！這個作為吉野家首個「沒有飯的牛丼」，除了有熟悉的牛肉及洋葱外，更有蒸雞腿肉、烚西蘭花、唐生菜、雜豆及半熟蛋，並附有和風醬油調味料。



如此的配搭，相比普通分量的牛丼減少了8成糖分及3成的卡路里，是RIZAP認可的「高蛋白、低糖分」出品！唔使擔心唔夠飽，事關呢款沙律重達300g，分量絕對十足，就算食量唔細，都會有飽肚感覺。而且一份便有厚生省建議的1/3每日蔬菜攝取量，真係啱晒着重健康的朋友。每份售540日圓。