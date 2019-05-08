迷你可可忌廉卷　水果任配搭

軟綿又口感十足的班戟，搭配水果、忌廉及多種食材，賣相非常吸引，不過一般Size都非常大，不少女生吃一件已飽，想留肚試多款都幾難。IG@moguna_com就教大家炮製小巧立體的可可忌廉卷，做法是將班戟粉和牛奶、可可粉拌勻成麵糊，利用湯勺舀出每塊大小相若的分量，煎香兩邊便可盛起，趁熱利用焗爐紙將班戟微微捲起定型。想朱古力味更香濃，忌廉亦加點可可粉和糖粉輕輕攪拌至濃稠，將忌廉抹在班戟上，再按個人喜好加入水果和其他配料便完成，的骰的忌廉卷用手已可整個拿起，濃郁的朱古力配軟滑忌廉和清甜水果，好吃又不怕過飽。

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材料：

班戟粉 100克

蛋 1隻

牛奶 100毫升

士多啤梨粒 適量

蕉 1/3隻

薄荷葉 適量

油 適量

可可粉 3茶匙

鮮忌廉 100毫升

糖粉 2茶匙



做法：

1.士多啤梨切半、香蕉切角。

2.雞蛋拂起，加牛奶拌勻，倒入班戟粉、2茶匙可可粉拌勻成麵糊。

3.燒熱平底鑊，下油，舀入1勺麵糊煎熟兩邊，趁熱曲成U型。

4.忌廉加糖、1茶匙可可粉拌勻，抹在班戟中央，放入士多啤梨粒、香蕉角和薄荷葉作裝飾便成。