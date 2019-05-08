AQUAZZURA夏季別注系列　摩登出遊

喜愛藍天碧海的女生，那裏是你心目中的度假天堂呢？意大利鞋履品牌AQUAZZURA全新推出的ESCAPES夏季別注系列，透過充滿海洋氣息的配飾設計，讓你恍如置身Riviera和Capri兩大度假勝地，體驗一個活力四射的摩登夏日。



今次AQUAZZURA與兩個配飾設計師品牌聯手，分別是Le Nine和Rebecca de Ravenel，以豐富多彩的裝飾細節，打造出一系列充滿度假氛圍的手袋、帽子、耳環及鞋履。條紋、珊瑚、刺繡水晶以及貝殼等裝飾貫穿整個系列，並且由意大利專業工匠純人手打造。品牌與Rebecca de Ravenel帶來的貝殼及珊瑚狀耳環，展現夏日趣味；而跟Le Nine就合作設計出帶有水晶以及貝殼裝飾的草帽和手袋，後者囊括迷你及大尺寸款式，並加入彩色絲綢流蘇去增添袋款的精緻俏皮風格。鞋履方面，則包括條紋平底帆布鞋，帶珊瑚刺繡的船踭鞋和綴有貝殼的流蘇絨面涼鞋，每一件單品都能點亮你的夏日造型。