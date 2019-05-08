只要對葡萄酒略有認識，都應該聽過Château Cheval Blanc的大名。香港人習慣稱之為白馬堡，位於Saint-Émilion西北部的它是波爾多地區其中一家最著名的釀酒商，原本屬於Château Figeac酒莊的一部分，後來因被出售而變得獨當一面。



酒莊何以與白馬扯上關係，歷來有兩個說法，其一是酒莊建成前的原址是間客棧，當時亨利四世國王曾在此休息，而這位國王以愛馬聞名，甚至在徽章上印有獨角白馬，客棧於是改名「白馬」以作紀念，就連之後改建成酒莊都以此為名。至於另一說法則是這兒曾是Château Figeac酒莊養馬的地方，轉手後遂因利成便取名為白馬堡。無論那個說法才屬實，可以肯定的是白馬堡於1853年正式命名，藉以作為葡萄莊園大地主Ducasse家族的女兒Mlle Henriette嫁給Jean Laussac Fourcard的嫁妝。由那時開始，白馬堡一直由Fourcard家族世代相傳，並堅持以最昂貴的Cabernet Franc葡萄釀酒，先在不銹鋼大桶中發酵和浸泡1個月，再注入新橡木桶存放18個月，陳年至少10年才享用最能品嘗到香醇的酒香。