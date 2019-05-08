Ladies' Night：5月心情好　Shopping要趁早

【EVISU高端系列EVISUKURO 玩放閃】

女生對於閃令令的東西總特別偏愛，日系街頭潮牌EVISU的高端運動系列EVISUKURO，便是將閃耀光芒的水晶融入，為女生打造專屬的璀璨服飾，在今個夏天盡情放閃。

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【Delvaux最新限量版 運動化形象The Champion】

1829年創立的比利時奢侈皮具品牌Delvaux，從1908年第一次申請手袋專利至今，已經創作出超過3,000款手袋設計，而當中品牌於1958年為布魯塞爾世界博覽會所打造的Brillant手袋款式，更加是多年來一直最備受追捧之設計，絕對是精湛工藝與奢華時尚之完美化身。

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【醜時尚又來襲 Smock Dress奶奶裙難Carry？】

醜時尚真的已成為近年潮流界的主流。近幾季時尚界頻頻向高難度挑戰，將那些被視為醜到無倫的舊物搬上神枱，Dad Shoes老爹鞋和Glove Shoes奶奶鞋就是最佳例子。

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【加拿大國寶Roots 回歸出Tee保護海狸】

提起加拿大品牌大家即時想起近年熱爆的Canada Goose，還有深受瑜伽愛好者追捧的lululemon。其實除這兩大品牌外，還有一個加拿大國民級的時裝品牌，就是有46年歷史的Roots。

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【貓奴注意 夏季限定妝品又「出貓」！】

要數高顏值化妝品，女士們必定想起Paul & Joe的妝物。單是過往推出的經典小雛菊、多啦A夢設計妝品已經冧暈不少粉絲，來到今夏品牌再次出招，將萌貓畫像化作全新夏季限定彩妝系列的包裝設計，看來是想大包圍，連貓奴歡心也要一一俘虜。

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【90s慢跑鞋名作Aztrek 厚底變奏增高之選】

近年復古波鞋持續大熱，Reebok貴為80s至90s波鞋文化中極具代表性的運動品牌之一，除了創作出Alien Stomper及Pump Fury兩對波鞋迷相當熟悉的科幻鉅作外，於1993年初次推出的Aztrek亦是品牌經典慢跑鞋款……

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