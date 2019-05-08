【深夜字聊】猛毒式吻技好驚驚

是咁的，雖然接吻係情侶之間示愛嘅行為，但係大家有冇發覺其實冇乜方法可以學到正確嘅接吻技巧，更甚嘅係有啲男士嘅吻技更係非比尋常。有位女網民早前喺網上呻，話佢男友嘅吻技好似猛毒嘅化身。佢話：「我同男友已拍拖兩年，只係一直以嚟嘅接吻方式得兩種，一種係蜻蜓點水式，另一種就係猛毒式。前面嗰種唔多講，後面嗰種就真係嚇死我！所謂猛毒式，如果有睇過套戲，都知道佢好鍾意伸條脷出嚟亂咁舔，而佢就係咁，伸條脷出嚟『發發』吓，舔到你一面都係口水。佢話呢種係法式濕吻，我卻覺得似動物多啲囉。有乜辦法可以改善佢嘅吻技呀？」



網友神回應：



Notwelldone：我男友嘅吻技都好差，差在於佢剩係識得好似攪拌機咁，伸條脷入嚟亂咁撩，而我就覺得好似有隻跳舞八爪魚入咗我個口咁，真係唔明接吻有幾咁浪漫。



Half-time：原來猛毒式係咁解，多謝指教！我條仔同你男友差唔多，分別在於佢似條蜥蝪多啲，即係發嚟發去嘅同時，仲會起勢咁伸出伸出，不知幾咁活潑。



長時間首選：有乜計喎！你話點樣可以學到高超嘅接吻技呢？唔通叫啲仔去安心偷師咩？如果有日佢嘅吻技無啦啦升呢，我哋咪重覺得可疑。



加油女神：我男友嘅吻技唔錯㗎，但佢講嘅練習方法未必啱大家。佢話自細就鍾意攞條腸仔嚟練，跟住就練成喎。不過用腸仔嚟練，感覺相當有可疑囉。