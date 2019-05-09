雞蛋仔變身港版Tiramisu
2019年05月09日 13:30
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吸收咖啡特有香氣的雞蛋仔不會太軟太腍，加上幼滑的忌廉芝士，比傳統的Tiramisu更為滋味。(盧展程攝)
傳統的Tiramisu會用手指餅浸滿Espresso特濃咖啡及咖啡酒製作，餅身鬆軟及充滿獨特香氣，並提升Tiramisu的味道層次，又能中和軟芝士及忌廉的膩滯感覺。觀塘一間烹飪學校創辦人兼導師陳詠雯（Celia）表示，有人會以海綿蛋糕或其他餅乾代替手指餅，但效果可能會令整體口感變得太過濕潤，影響味道及賣相，她就建議選用吃剩的雞蛋仔來代替手指餅乾。Celia指雞蛋仔的大小及密度適中，可吸收適量汁液之餘，亦不會變得太過軟爛，用以代替手指餅乾的效果理想，吃起來分外滋味。
材料（3杯）：
特濃咖啡 30毫升
雞蛋仔粒 12粒
咖啡酒 2湯匙
朱古力粉 2湯匙
意大利軟芝士（Mascarpone Cheese）120克
淡忌廉 100克
沙糖 20克
薄荷葉 少許
做法：
1. 混合特濃咖啡及咖啡酒，備用。
2. 沙糖加淡忌廉打起，再加意大利軟芝士打至稠身。
3. 將雞蛋仔浸上咖啡酒放在甜品杯中，加適量忌廉芝士，重複此步驟一次。
4. 將芝士杯放入雪櫃冷藏約30分鐘，在面層灑上朱古力粉及用薄荷葉做裝飾即成。