雞蛋仔變身港版Tiramisu

傳統的Tiramisu會用手指餅浸滿Espresso特濃咖啡及咖啡酒製作，餅身鬆軟及充滿獨特香氣，並提升Tiramisu的味道層次，又能中和軟芝士及忌廉的膩滯感覺。觀塘一間烹飪學校創辦人兼導師陳詠雯（Celia）表示，有人會以海綿蛋糕或其他餅乾代替手指餅，但效果可能會令整體口感變得太過濕潤，影響味道及賣相，她就建議選用吃剩的雞蛋仔來代替手指餅乾。Celia指雞蛋仔的大小及密度適中，可吸收適量汁液之餘，亦不會變得太過軟爛，用以代替手指餅乾的效果理想，吃起來分外滋味。



材料（3杯）：

特濃咖啡 30毫升

雞蛋仔粒 12粒

咖啡酒 2湯匙

朱古力粉 2湯匙

意大利軟芝士（Mascarpone Cheese）120克

淡忌廉 100克

沙糖 20克

薄荷葉 少許



做法：

1. 混合特濃咖啡及咖啡酒，備用。

2. 沙糖加淡忌廉打起，再加意大利軟芝士打至稠身。

3. 將雞蛋仔浸上咖啡酒放在甜品杯中，加適量忌廉芝士，重複此步驟一次。

4. 將芝士杯放入雪櫃冷藏約30分鐘，在面層灑上朱古力粉及用薄荷葉做裝飾即成。