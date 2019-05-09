三界五行：外部設施　影響風水

現代風水與古代風水的最大區別，是外部風水，古代風水稱之為「外六事」──路、井、廁、畜、廟、橋。



路是與外界溝通的要脈，現代也很重要，交通方便往往是首要考慮。井是水源，現代有自來水，井的概念可涵蓋噴水池、泳池、水渠、湖海江河。廁，古時的廁所設在室外，現在這概念已不存在。畜是畜牲欄，古時非常重要，「家」字寶蓋頭下是「豕」字，「六畜興旺」、「五穀豐登」是農業社會最好的祝福，現代都市已沒有這回事，我們可以解讀為生命、成長，學校應該屬於這個概念，名校區住宅的價值，不用多說，你懂的。



廟是廟宇，現代包括教堂，帶來清靜、和平、吉祥。橋在古代風水被視為對外溝通之道，在橋上走可以過河，船隻在橋下通過則可往五湖四海，一個城市的橋樑愈多，經濟就愈發達，文化底蘊就愈豐厚，即使現代，橋也往往可以成為城市的地標，例如金門大橋、倫敦橋。



香港市區的天橋多的是，在風水而言，天橋是「旱」橋，與「水」橋是兩回事，家居附近有天橋，或多或少都有負面影響，來往車輛產生的噪音、廢氣、晚上燈光，風水稱為聲煞、氣煞、光煞，都需要用隔音玻璃窗或窗簾化解，天橋如果有彎度，彎的外側問題不大，如果處理得好，還會帶來好運，但是彎的內側就構成鐮刀煞，要用植物、五帝古錢或葫蘆化解，住宅的窗對正天橋出口，有一定煞氣，也需要化解。



方向宇